होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिवम दुबे को आउट करके रविंद्र जडेजा ने क्यों किया गन शॉट सेलिब्रेशन? खुद बताया इसके पीछे का राज

Mar 31, 2026 12:58 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

रविंद्र जडेजा ने अपनी पूर्व टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए खतरनाक गेंदबाजी की। इतना ही नहीं, एक ही ओवर में जब सरफराज खान और शिवम दुबे को उन्होंने आउट किया तो गन शॉट सेलिब्नेशन भी किया। 

शिवम दुबे को आउट करके रविंद्र जडेजा ने क्यों किया गन शॉट सेलिब्रेशन? खुद बताया इसके पीछे का राज

IPL 2026 का तीसरा मैच भले ही हाई स्कोरिंग या रोमांचक नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ दिलचस्प पल इस मैच के दौरान दिखे। ऐसा इसलिए था, क्योंकि संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, जबकि रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। पिछले साल तक सैमसन राजस्थान और जडेजा चेन्नई का हिस्सा हुआ करते थे। ऐसे में निजी मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद थी और ऐसा ही हुआ, जब रविंद्र जडेजा ने अपने पूर्व साथी खिलाड़ी शिवम दुबे को चलता किया। जडेजा की ओर से गन शॉट सेलिब्रेशन दिखा, जो अभी तक उन्होंने किसी भी तरह की क्रिकेट में नहीं किया था। उनका तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन जरूर फेमस है, लेकिन गन शॉट वाला नहीं। अब इसका खुलासा भी उन्होंने कर दिया है कि आखिर उन्होंने इतना आक्रामक सेलिब्रेशन क्यों किया था।

13 साल तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे रविंद्र जडेजा को सीएसके ने आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन के साथ ट्रेड कर दिया था। जडेजा ने अपनी पूर्व टीम के सामने खतरनाक गेंदबाजी की। 3 ओवर में 18 रन दिए और 2 विकेट निकाले, जिसमें सरफराज खान और शिवम दुबे का विकेट शामिल था। दोनों को एक ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने चलता किया। हालांकि, दुबे को आउट करने का उन सेलिब्रेशन ही था, जिसने सचमुच सुर्खियाँ बटोरीं। एक छक्का खाने के बाद जडेजा ने दो गेंदों बाद ही शिवम दुबे को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद के जोशीले "गन-शॉट" सेलिब्रेशन से सबको चौंका दिया।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:संजू सैमसन फ्लॉप, रविंद्र जडेजा हिट; CSK को एक ही मैच में 2.58 करोड़ का 'नुकसान'

मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स के साथ बात करते हुए रविंद्र जडेजा ने बताया, "मैं उन्हें काफी लंबे समय से जानता हूं। मैं नेट्स में नियमित रूप से उन्हें गेंदबाजी करता रहा हूं। मैं जानता हूं कि वे कैसे सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। मैं इसके लिए तैयार था और मैंने ऑफ-स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि वे मेरे खिलाफ बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेंगे।" इस विकेट के साथ सीएसके संभल नहीं पाई और 127 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। उधर, आरआर ने 13वें ओवर में ही मैच फिनिश कर दिया।

जडेजा ने कहा, "मुझे लगा कि विकेट थोड़ा स्टिकी था और गेंद घूम रही थी, इसलिए मुझे गेंदबाज़ी करने में बहुत मज़ा आया। मेरा काम बस सही जगहों पर गेंद डालना था और बाकी काम पिच पर छोड़ देना था। क्रिकेट में आप किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते; लक्ष्य चाहे जो भी हो, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने शॉट्स खेलने पड़ते हैं और अपना 100 प्रतिशत देना पड़ता है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
Ravindra Jadeja Chennai Super Kings Shivam Dube

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।