शिवम दुबे को आउट करके रविंद्र जडेजा ने क्यों किया गन शॉट सेलिब्रेशन? खुद बताया इसके पीछे का राज
रविंद्र जडेजा ने अपनी पूर्व टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए खतरनाक गेंदबाजी की। इतना ही नहीं, एक ही ओवर में जब सरफराज खान और शिवम दुबे को उन्होंने आउट किया तो गन शॉट सेलिब्नेशन भी किया।
IPL 2026 का तीसरा मैच भले ही हाई स्कोरिंग या रोमांचक नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ दिलचस्प पल इस मैच के दौरान दिखे। ऐसा इसलिए था, क्योंकि संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, जबकि रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। पिछले साल तक सैमसन राजस्थान और जडेजा चेन्नई का हिस्सा हुआ करते थे। ऐसे में निजी मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद थी और ऐसा ही हुआ, जब रविंद्र जडेजा ने अपने पूर्व साथी खिलाड़ी शिवम दुबे को चलता किया। जडेजा की ओर से गन शॉट सेलिब्रेशन दिखा, जो अभी तक उन्होंने किसी भी तरह की क्रिकेट में नहीं किया था। उनका तलवारबाजी वाला सेलिब्रेशन जरूर फेमस है, लेकिन गन शॉट वाला नहीं। अब इसका खुलासा भी उन्होंने कर दिया है कि आखिर उन्होंने इतना आक्रामक सेलिब्रेशन क्यों किया था।
13 साल तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे रविंद्र जडेजा को सीएसके ने आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन के साथ ट्रेड कर दिया था। जडेजा ने अपनी पूर्व टीम के सामने खतरनाक गेंदबाजी की। 3 ओवर में 18 रन दिए और 2 विकेट निकाले, जिसमें सरफराज खान और शिवम दुबे का विकेट शामिल था। दोनों को एक ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने चलता किया। हालांकि, दुबे को आउट करने का उन सेलिब्रेशन ही था, जिसने सचमुच सुर्खियाँ बटोरीं। एक छक्का खाने के बाद जडेजा ने दो गेंदों बाद ही शिवम दुबे को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद के जोशीले "गन-शॉट" सेलिब्रेशन से सबको चौंका दिया।
मैच के बाद ब्रॉडकास्टर्स के साथ बात करते हुए रविंद्र जडेजा ने बताया, "मैं उन्हें काफी लंबे समय से जानता हूं। मैं नेट्स में नियमित रूप से उन्हें गेंदबाजी करता रहा हूं। मैं जानता हूं कि वे कैसे सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। मैं इसके लिए तैयार था और मैंने ऑफ-स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि वे मेरे खिलाफ बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेंगे।" इस विकेट के साथ सीएसके संभल नहीं पाई और 127 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई। उधर, आरआर ने 13वें ओवर में ही मैच फिनिश कर दिया।
जडेजा ने कहा, "मुझे लगा कि विकेट थोड़ा स्टिकी था और गेंद घूम रही थी, इसलिए मुझे गेंदबाज़ी करने में बहुत मज़ा आया। मेरा काम बस सही जगहों पर गेंद डालना था और बाकी काम पिच पर छोड़ देना था। क्रिकेट में आप किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते; लक्ष्य चाहे जो भी हो, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने शॉट्स खेलने पड़ते हैं और अपना 100 प्रतिशत देना पड़ता है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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