रवींद्र जडेजा ने शिक्षा मंत्री को समर्पित किया प्लेयर ऑफ द मैच; बोले- मैंने वैसा ही किया, जैसा कहा था
Ravindra Jadeja Player of the Match: रवींद्र जडेजा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हरफनमौला प्रदर्शन किया। राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड पुरस्कार से नवाजा गया।
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने बुधवार को आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ 40 रनों से जबर्दस्त जीत हासिल की। आरआर ने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 159/6 का स्कोर खड़ा करने के बाद एलएसजी को 18 ओवर में 119 रनों पर समेट दिया। अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने राजस्थान की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बैट और बॉल से प्रभाव छोड़ा। जडेजा ने छठे नंबर पर उतरने के बाद 29 गेंदों में दो चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 43 रनों की पारी खेली और आरआर को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने चार ओवर में 29 रन देकर निकोलस पूरन (22) का अहम विकेट चटकाया। 37 वर्षीय जडेजा को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला। उन्होंने अपना यह अवॉर्ड गुजरात की शिक्षा मंत्री रिवाबा जडेजा को समर्पित किया है। वह ऑलराउंडर की पत्नी हैं।
'मैंने वैसा ही किया, जैसा कहा था'
रवींद्र जडेजा ने प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने के बाद कहा, ''अच्छा लग रहा है। प्लेयर ऑफ द मैच बनना और टीम को जीत दिलाना अच्छा है। मैं यह अवॉर्ड गुजरात की शिक्षा मंत्री (रिवाबा) को डेडिकेट करना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे कल कहा था कि मैं अच्छा करूंगा और मैंने वैसा ही किया। मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहता हूं।'' ऑलराउंडर ने स्वीकार किया कि इकाना स्टेडियम की पिच बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। जडेजा ने कहा, ''विकेट आसान नहीं था क्योंकि गेंद सीम और स्विंग कर रही थी। मैं जितना लंबा खेल सकूं, वही कोशिश थी। टी20 में आखिरी ओवर में भी मैच पलट सकता है और हमने वैसा ही किया।'' पूरन को आउट करने के बाद जश्न मनाने के अंदाज पर जडेजा ने कहा, “गेंद थोड़ा रुककर बल्ले पर आ रही थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि तेज गेंद डालूं या धीमी। धीमी गेंद पर मुझे ज्यादा पकड़ मिली और वही काम आई।”
जडेजा ने दो अहम साझेदारियां की
मोहम्मद शमी और मोहसिन खान की अगुवाई में लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों के आक्रमण ने राजस्थान रॉयल्स की मजबूत बल्लेबाजी को कम स्कोर पर रोका। यह लगातार तीसरा मैच है जब राजस्थान रॉयल्स का शीर्ष क्रम पूरी तरह विफल रहा है। राजस्थान के पांच विकेट 77 रन पर गिर गए थे। ऐसे में जडेजा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने डोनोवन फरेरा (20) के साथ छठे विकेट के लिए 33 रनों की साझेदारी की और शुभम दुबे (नाबाद 19) के संग सातवें विकेट के लिए 49 रनों की अटूट पार्टनरशिप की। यशस्वी जायसवाल (22), रियान पराग (20) और शिमरॉन हेटमायर (22 अच्छी शुरुआत मिली थी लेकिन कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना सका। वैभव सूर्यवंशी (8) दहाई अंक में नहीं पहुंचे।
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