अभी 320 की स्ट्राइक रेट वाला तो आया ही नहीं, RCB की ताबड़तोड़ बैटिंग से हैरान हुआ CSK का पूर्व गेंदबाज
रविवार, 5 अप्रैल को आरसीबी द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत के बाद पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आरसीबी के बल्लेबाजी क्रम पर हैरानी जताई है। पूर्व सीएसके क्रिकेटर को भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई टीम ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकती है।
रविवार, 5 अप्रैल को आरसीबी द्वारा चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत के बाद पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आरसीबी के बल्लेबाजी क्रम पर हैरानी जताई है। पूर्व सीएसके क्रिकेटर को भरोसा ही नहीं हुआ कि कोई टीम ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकती है। उन्होंने बीते मैच में जिन बल्लेबाजों ने रन बनाए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उनकी तो तारीफ की ही साथ ही साथ 320 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले रोमारियो शेफर्ड का जिक्र करना भी नहीं भूले। अश्विन ने कहा कि अभी 320 की स्ट्राइट रेट के साथ बल्लेबाजी करने वाला बैटर तो मैदान पर आया ही नहीं।
अश्विन ने बताया कैसे क्रमश: बढ़ता है RCB का स्ट्राइक रेट
अपने यूट्यूब चैनल के स्पेशल शो ऐश की बात में पत्रकार विमल कुमार से चर्चा के दौरान अश्विन ने आरसीबी की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। अश्विन से पूछा गया कि आप इस बल्लेबाजी क्रम को जिसका स्ट्राइक रेट ऊपर से नीचे तक बढ़ता ही जा रहा है कैसे देखते हैं। इसके जवाब में अश्विन ने तारीफ करते हुए हैरानी भरे लहजे में कहा, "स्ट्राइक रेट देखिए, एक बल्लेबाज पहले खेल रहा है 153, उसके बाद वाला 155, उसके बाद 172, उसके बाद 250 और एक और 270।" उन्होंने आरसीबी (RCB) के बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की गहराई पर आश्चर्य जताते हुए आगे कहा कि अभी एक ऐसा खिलाड़ी आना बाकी था जिसका स्ट्राइक रेट 320 का है। जितेश शर्मा भी बल्लेबाजी क्रम में मौजूद था। अश्विन ने रोमारियो शेफर्ड का खास जिक्र करते हुए कहा,"स्ट्राइक रेट में अभी एक ऐसा खिलाड़ी आना बाकी है जिसका स्ट्राइक रेट 320 है, रोमारियो शेफर्ड, वह तो अभी बल्लेबाजी के लिए आया ही नहीं, अंदर ही बैठा है।"
पाटीदार ने स्पिन खेलने के रवैये में बदलाव किया
अश्विन ने रजत पाटीदार के शानदार प्रदर्शन पर भी बात की और कहा कि जब से रजत पाटीदार आरसीबी की टीम का हिस्सा बने हैं तब से उन्होंने मिडिल ऑर्डर में स्पिन गेंदबाजों के खेलने के आरसीबी के नजरिए को ही बदल दिया है। अश्विन ने कहा कि "रजत पाटीदार का 250 का स्ट्राइक रेट। रजत पाटीदार के आने से पहले आरसीबी का मिडिल ऑर्डर स्पिन को खेल ही नहीं पा रहा था, लेकिन वह आया और उसने मैच बदल दिया।" आरसीबी की टीम के दबदबे पर अश्विन ने कहा "ईमानदारी से कहूं तो यह एक ऐसा मुकाबला था जिसमें आरसीबी ने पूरी तरह से दबदबा डोमिनेंट किया।" अश्विन ने यह भी उल्लेख किया कि आरसीबी ने 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और उनकी बल्लेबाजी एक बुलेट ट्रेन की तरह लग रही थी।
ऐसा रहा रविवार के दिन RCB Vs CSK मैच का हाल
बता दें कि रविवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 250 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। देवदत्त पडिकल ने अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं, रजत पाटीदार ने 19 गेंदों में 49 रनों की दमदार पारी खेली जिसमें 6 छक्के और 1 चौका शामिल था। आउट होने से पहले फिल साल्ट ने 46 और कोहली ने 28 रन बनाए। टिम डेविड ने 25 गेंदों में 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 8 छक्के लगाए। 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 19.4 ओवर में 207 रनों पर ऑलआउट हो गई। आरसीबी ने यह मुकाबला 43 रनों से जीतकर पॉइंट्स टेबल के टॉप पर जगह बनाई। आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप समीर रिजवी के पास है, जबकि पर्पल कैप रवि बिश्नोई के सिर पर मौजूद है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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