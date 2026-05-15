रवि शास्त्री ने भारत के अगले टी20 कप्तान को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी, अगले 2-3 सालों में…

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने भारत के अगले टी20 कप्तान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। नए कप्तान के नाम से पर्दा उठाते हुए शास्त्री ने कहा कि भारत को अगले वर्ल्ड कप में नए कप्तान की जरूरत होगी।

भारत की टी20 टीम का नया कप्तान कौन होगा इसके लिए इन दिनों चर्चाएं तेज है। रिपोर्ट्स में कई नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया के टी20 कप्तान है, उनकी अगुवाई में भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब घर पर जीतकर इतिहास रचा था। हालांकि उनकी फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद आईपीएल में भी उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चयनकर्ता उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं और 2028 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए नए कप्तान को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहते हैं।

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भारत को आईपीएल के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करना है। इन दौरे के लिए टीम इंडिया के ऐलान के साथ चयनकर्ता नया कप्तान भी चुन सकते हैं। इस समय श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन दो नाम रेस में सबसे आगे हैं। अय्यर ने 2023 से कोई टी20 नहीं खेला है, जबकि सैमसन हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। रोहित-कोहली के रिटायरमेंट के बाद सैमसन लगातार टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं।

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का भी मानना है कि भारत को अगले वर्ल्ड कप में शायद नए कप्तान की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने संजू सैमसन को नए कप्तान बनाए जाने की भविष्यवाणी की है।

शास्त्री ने संजना गणेशन से द ICC रिव्यू पर बात करते हुए कहा, “अगले (T20) वर्ल्ड कप (2028 में) में इंडिया को शायद नए कैप्टन की जरूरत होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सूर्य अगले कुछ सालों में कैसा खेलते हैं। लेकिन संजू सैमसन ने खुद को लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया है क्योंकि उन्होंने पहले राजस्थान (रॉयल्स) के लिए ऐसा किया है।”

और वह टीम में टॉप ऑर्डर में पक्का हैं, बहुत खतरनाक। इसलिए मुझे लगता है कि यह तो बस शुरुआत है, अगले दो या तीन सालों में संजू से आप और भी कुछ देखेंगे।”

शास्त्री ने कहा, "मुझे लगता है कि उसने (सैमसन) उन सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। उसमें हमेशा काबिलियत थी। असल में, लोग निराश होंगे क्योंकि वह उस काबिलियत के साथ न्याय नहीं कर पाएगा।