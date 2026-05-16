रवि शास्त्री से अनजाने में हो गई बड़ी गलती, लाइव टीवी पर कहा- गुजरात प्लेऑफ में पहुंच गई है
रवि शास्त्री ने टॉस के दौरान गलती से गुजरात टाइटंस को आईपीएल प्लेऑफ में क्वालीफाई करने वाली टीम बताया। गुजरात 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है लेकिन अभी तक क्वालीफाई नहीं की है।
भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए टॉस के दौरान एक बड़ी गलती की। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल से बातचीत के दौरान ऑन एयर कहा कि गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2026 प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर गई है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने ईडन गार्डन्स में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने शुरूआत में मिले दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 35 गेंद में 93 रन की विस्फोटकीय पारी खेली जिससे कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ इस सत्र का अपना सबसे बड़ा स्कोर दो विकेट पर 247 रन खड़ा किया।
गुजरात प्लेऑफ में ?
टॉस के दौरान रवि शास्त्री ने शुभमन गिल से बातचीत में कहा, ''तुम्हारी टीम के खिलाफ पहले ही क्यू लग गया है, इसे कैसे देख रहे हैं। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने कहा हम पहले गेंदबाजी करेंगे। कल थोड़ी बरसात हुई थी। इसी वजह से हमें उम्मीद है कि बाद में पिच बैटिंग के लिए बेहतर हो जाएगी। हमारी गेंदबाजी ने अभी तक काफी शानदार काम किया है। मोमेंटम हमारे साथ है। हम किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं। टॉप-2 में फिनिश करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि इससे आपको एक मैच एक्स्ट्रा मिल जाता है। गुजरात की टीम ने इस मैच से पहले 12 मैच खेलते हुए 8 में जीत हासिल की है और 4 मुकाबले गंवाए हैं अगर टीम आज जीतती है तो वह प्लेऑफ में पहुंच जाएगी।
एलन के गेंदबाजों की धुनाई के बाद अंगकृष रघुवंशी (नाबाद 82 रन) और कैमरन ग्रीन (नाबाद 52 रन) के लय जारी रखते हुए नाबाद अर्धशतकों तथा दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए महज 53 गेंद में 108 रन की शतकीय साझेदारी निभाकर टीम को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाया। एलन और रघुवंशी ने दूसरे विकेट के लिए 41 गेंद में 95 रन की भागीदारी निभाई। गुजरात टाइटंस ने इस पारी में कुल चार कैच छोड़े और केकेआर के तीनों बल्लेबाजों ने इसका फायदा उठाया। रघुवंशी को 52 रन के स्कोर पर वॉशिंगटन सुंदर ने जीवनदान दिया। ग्रीन जब 23 रन पर थे तब अरशद खान ने राशिद खान की गेंद पर उनका कैच छोड़ दिया।
बारिश के बाद कवर के नीचे रही पिच पर कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसकी गेंदबाजी इकाई को काफी संघर्ष करना पड़ा। केकेआर की तेज तर्रार बल्लेबाजी के दौरान खराब क्षेत्ररक्षण ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दीं। इस 'करो या मरो' वाले मैच में एलन की धमाकेदार पारी ने बड़े स्कोर की नींव रखी जिससे घरेलू टीम नौ ओवरों में ही 100 रन तक पहुंच गई। इसके बाद ग्रीन और रघुवंशी की जोड़ी ने मिलकर सिर्फ आठ ओवरों में ही स्कोर को 200 तक पहुंचा दिया।
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