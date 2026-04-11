राशिद खान को ऐसा करने की जरूरत नहीं, IPL 2026 के बीच अफगानी क्रिकेटर को तगड़ा सपोर्ट
आईपीएल 2026 के बीच अफगानिस्तानी क्रिकेटर राशिद खान को गुजरात टाइटंस से तगड़ा सपोर्ट मिला है। उनका पिछला सत्र उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा था। राशिद ने मौजूदा सीजन में वापसी के संकेत दिए हैं।
गुजरात टाइटंस (जीटी) के सहायक कोच विजय दहिया ने हरफनमौला राशिद खान का समर्थन करते हुए कहा कि अपने प्रदर्शन से खुद को साबित कर चुके खिलाड़ियों को खराब दौर के बावजूद अपने खेल में बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। टी20 प्रारूप के दिग्गज राशिद का पिछला आईपीएल सीजन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा था। उन्होंने टाइटंस के लिए 15 मैचों में केवल नौ विकेट लिए थे। इससे पहले 2024 का सत्र भी अफगानिस्तानी क्रिकेटर लिए फीका रहा, जब वह पीठ की सर्जरी के बाद लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ गुजरात की एक रन से जीत में वापसी के संकेत दिए। इस मुकाबले में उन्होंने शानदार फॉर्म में चल रहे समीर रिजवी, अक्षर पटेल और नितीश राणा के महत्वपूर्ण विकेट चटकाए।
'राशिद को ऐसा करने की जरूरत नहीं'
दहिया ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर कहा, "राशिद जैसे खिलाड़ियों को अपने खेल में नई चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप लंबे समय से खेल रहे होते हैं, तो यह आसान नहीं होता। राशिद एक चैंपियन गेंदबाज हैं।" भारत के पूर्व विकेटकीपर ने कहा, "उन्होंने हर देश, हर लीग और हर परिस्थिति में प्रदर्शन किया है। ऐसे में उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, और यदि उनका कोई सामान्य सीजन रहता है, तो लोगों को लगता है कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।" दहिया ने कहा, “राशिद हमेशा गेंद, बल्ले और क्षेत्ररक्षण-हर विभाग में अपना शत-प्रतिशत योगदान देते हैं।”
'मुकुल चौधरी को श्रेय दिया जाना चाहिए'
दहिया ने इसके साथ ही मुकुल चौधरी की भी प्रशंसा की। लखनऊ सुपर जायंट्स के इस 21 साल के युवा बल्लेबाज ने अपने पिछले मैच में बेहद दबाव में छक्कों की बारिश की और टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) पर तीन विकेट से जीत दिलाई। दहिया ने कहा, "जहां श्रेय बनता है, वहां देना चाहिए। एक युवा खिलाड़ी ने पिछले मैच में शानदार पारी खेली। इससे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं।" उल्लेखनीय है कि दहिया 2022 में टीम की स्थापना से लेकर 2023 सत्र के अंत तक लखनऊ सुपर जायंट्स के सहायक कोच भी रह चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच में एक रन की रोमांचक जीत दर्ज करने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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