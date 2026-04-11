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राशिद खान को ऐसा करने की जरूरत नहीं, IPL 2026 के बीच अफगानी क्रिकेटर को तगड़ा सपोर्ट

Apr 11, 2026 05:17 pm ISTMd.Akram लखनऊ, भाषा
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आईपीएल 2026 के बीच अफगानिस्तानी क्रिकेटर राशिद खान को गुजरात टाइटंस से तगड़ा सपोर्ट मिला है। उनका पिछला सत्र उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा था। राशिद ने मौजूदा सीजन में वापसी के संकेत दिए हैं।

राशिद खान को ऐसा करने की जरूरत नहीं, IPL 2026 के बीच अफगानी क्रिकेटर को तगड़ा सपोर्ट

गुजरात टाइटंस (जीटी) के सहायक कोच विजय दहिया ने हरफनमौला राशिद खान का समर्थन करते हुए कहा कि अपने प्रदर्शन से खुद को साबित कर चुके खिलाड़ियों को खराब दौर के बावजूद अपने खेल में बदलाव करने की जरूरत नहीं होती। टी20 प्रारूप के दिग्गज राशिद का पिछला आईपीएल सीजन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा था। उन्होंने टाइटंस के लिए 15 मैचों में केवल नौ विकेट लिए थे। इससे पहले 2024 का सत्र भी अफगानिस्तानी क्रिकेटर लिए फीका रहा, जब वह पीठ की सर्जरी के बाद लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के खिलाफ गुजरात की एक रन से जीत में वापसी के संकेत दिए। इस मुकाबले में उन्होंने शानदार फॉर्म में चल रहे समीर रिजवी, अक्षर पटेल और नितीश राणा के महत्वपूर्ण विकेट चटकाए।

'राशिद को ऐसा करने की जरूरत नहीं'

दहिया ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर कहा, "राशिद जैसे खिलाड़ियों को अपने खेल में नई चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप लंबे समय से खेल रहे होते हैं, तो यह आसान नहीं होता। राशिद एक चैंपियन गेंदबाज हैं।" भारत के पूर्व विकेटकीपर ने कहा, "उन्होंने हर देश, हर लीग और हर परिस्थिति में प्रदर्शन किया है। ऐसे में उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, और यदि उनका कोई सामान्य सीजन रहता है, तो लोगों को लगता है कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।" दहिया ने कहा, “राशिद हमेशा गेंद, बल्ले और क्षेत्ररक्षण-हर विभाग में अपना शत-प्रतिशत योगदान देते हैं।”

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'मुकुल चौधरी को श्रेय दिया जाना चाहिए'

दहिया ने इसके साथ ही मुकुल चौधरी की भी प्रशंसा की। लखनऊ सुपर जायंट्स के इस 21 साल के युवा बल्लेबाज ने अपने पिछले मैच में बेहद दबाव में छक्कों की बारिश की और टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) पर तीन विकेट से जीत दिलाई। दहिया ने कहा, "जहां श्रेय बनता है, वहां देना चाहिए। एक युवा खिलाड़ी ने पिछले मैच में शानदार पारी खेली। इससे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं।" उल्लेखनीय है कि दहिया 2022 में टीम की स्थापना से लेकर 2023 सत्र के अंत तक लखनऊ सुपर जायंट्स के सहायक कोच भी रह चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पिछले मैच में एक रन की रोमांचक जीत दर्ज करने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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