रजत पाटीदार ने ट्रॉफी के साथ जीता दिल, जानें किसे समर्पित किया IPL 2026 का खिताब; बोले- हम यह ट्रॉफी…
आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच के बाद दिल भी जीता है। उन्होंने आईपीएल 2026 का खिताब उन फैंस के परिवारों को समर्पित किया है जिन्होंने पिछले साल भगदड़ में जान खोई थी। यह आरसीबी के लिए काफी दुखद था।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने आईपीएल 2026 ट्रॉफी के साथ हर किसी का दिल भी जीता है। उन्होंने आरसीबी का लगातार दूसरा खिताब ‘बेंगलुरु भगदड़ पीड़ितों को समर्पित किया’ है, जिन्होंने पिछले साल जान खोई थी। आरसीबी ने 17 साल के सूखे को खत्म करते हुए पिछले साल अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था, मगर उनकी यह खुशी जल्द ही मातम में बदल गई थी, क्योंकि विक्ट्री परेड के दौरान बेंगलुरु में हुई भगदड़ में 11 फैंस ने अपनी जान गंवा दी थी। यह आरसीबी के लिए काफी दुखद पल था। इस वजह से आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने इस बार का खिताब उनके परिवारों को समर्पित किया है।
रजत पाटीदार ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम यह ट्रॉफी अपने फैंस को डेडिकेट करते हैं, असल में फैंस को नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों को, जिनकी पिछले साल इस हादसे में मौत हो गई थी।"
यह श्रद्धांजलि पूरे सीज़न में पीड़ितों को सम्मान देने की फ्रैंचाइज़ी की कोशिशों के मुताबिक थी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने शुरुआती मैच से पहले, RCB ने भीड़ की भीड़ में मारे गए 11 सपोर्टर्स की याद में एक मिनट का मौन रखा।
दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने काली आर्मबैंड पहनी थी, जबकि RCB स्क्वॉड ने 11 नंबर वाली जर्सी पहनकर ट्रेनिंग की। फ्रैंचाइज़ी ने यह भी घोषणा की कि सम्मान के तौर पर पूरे सीज़न में चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें खाली रहेंगी।
रविवार को फाइनल में RCB के सपोर्टर्स ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हालांकि मैच गुजरात टाइटन्स के अहमदाबाद में होम वेन्यू पर खेला गया था, लेकिन भीड़ का एक बड़ा हिस्सा बेंगलुरु को सपोर्ट कर रहा था।
रजत पाटीदार और विराट कोहली दोनों ने RCB को लगातार दूसरा IPL टाइटल दिलाने में मदद करने के बाद फ्रेंचाइजी के लॉयल फैन बेस को सलाम किया।
विराट कोहली ने मैच के बाद कहा, "मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे सात होम गेम नहीं हैं। हमारे पास शायद 14 हैं। हम जहां भी जाते हैं, हमारे फैंस हमें चीयर करते हैं और टीम के साथ खड़े होते हैं। GT आज रात होम साइड हो सकती है, लेकिन ऐसा लगा कि 90 परसेंट भीड़ RCB के सपोर्टर थे।
यह कुछ ऐसा है जिसे हमने इतने सालों में बनाया है और हम बस उन्हें गर्व महसूस कराते रहना चाहते हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं। उनका सपोर्ट अनमोल है। मुझे सच में खुशी है कि वे आज रात हमारे साथ सेलिब्रेट कर पाए और हमें ट्रॉफी उठाते हुए देख पाए।"
पाटीदार ने भी यही कहा, और यह जीत उन फैंस को डेडिकेट की जो लगभग दो दशकों के उतार-चढ़ाव में फ्रेंचाइजी के साथ खड़े रहे। पाटीदार ने कहा, "यह फिर से आपके लिए है, RCB फैंस। ई साला नू कप नामदू।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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