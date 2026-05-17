RCB को बदलना पड़ा अपना कप्तान, पंजाब किंग्स के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिली टीम की कमान
RCB को IPL 2026 में पहली बार अपना कप्तान बदलना पड़ा है। पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम की कमान जितेश शर्मा को सौंपी गई है, जो पहले पंजाब किंग्स की भी कप्तानी कर चुके हैं।
IPL 2026 में प्लेऑफ्स के करीब आते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB को अपना कप्तान बदलना पड़ गया है। इसके पीछे एक मजबूरी है। पंजाब किंग्स के खिलाफ रविवार 17 मई को जब रजत पाटीदार की जगह जितेश शर्मा आरसीबी की जर्सी में टॉस के लिए उतरे तो हर कोई हैरान था। हालांकि, इसकी पीछे की वजह खुद स्टैंड-इन कैप्टन जितेश शर्मा ने बताई है। इस मैच में टॉस की बात करें तो पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गेंदबाजी का फैसला किया। आरसीबी टीम की कमान जितेश शर्मा को सौंपी गई है, जो पहले पंजाब किंग्स की भी कप्तानी कर चुके हैं।
टॉस के बाद आरसीबी की कप्तानी कर रहे जितेश शर्मा ने रजत पाटीदार को लेकर बताया कि वे चोटिल हैं और हैदराबाद में होने वाले आखिरी लीग फेज के मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। जितेश शर्मा ने बताया, “रजत शानदार तरीके से चोट से उबर रहे हैं और हमें उन्हें हैदराबाद में देखना चाहिए।” रजत पाटीदार ने चोट की वजह से धर्मशाला के लिए ट्रेवल तक नहीं किया है। इस मैच में पंजाब किंग्स और आरसीबी दोनों ने ही दो-दो बदलाव किए हैं।
पंजाब किंग्स की प्लेइंग XI: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग XI: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेट कीपर/कप्तान), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड और सुयश शर्मा
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इम्पैक्ट सब्स: रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह और कनिष्क चौहान
पंजाब किंग्स इम्पैक्ट सब्स: मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, मुशीर खान और प्रवीण दुबे
रजत पाटीदार ने अब तक 12 मैचों में इस सीजन में कप्तानी की और उनमें से 8 मैचों में टीम को जीत मिली। चार मैच टीम जरूर हारी है, लेकिन 60 लीग मैचों के बाद आरसीबी आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। अब जितेश शर्मा की जिम्मेदारी होगी कि वे इस मैच को जिताएं और टीम को प्लेऑफ्स का टिकट दिलाएं। वहीं, पंजाब किंग्स चाहेगी कि आरसीबी से आईपीएल 2025 फाइनल की हार का बदला लिया जाए और आरसीबी के प्लेऑफ्स में पहुंचने को अभी थोड़ा सा डिले किया जाए।
श्रेयस अय्यर का 100वां मैच बतौर कप्तान
आईपीएल में श्रेयस अय्यर का बतौर कप्तान यह 100वां मैच है। उनसे पहले सिर्फ एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर ने ही आईपीएल में 100 या इससे ज्यादा मैचों में कप्तानी की है। श्रेयस अय्यर ने इसको लेकर कहा, “मुझे सच में पता नहीं था कि यह कप्तान के तौर पर मेरा 100वां गेम था, लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरे लिए अपना 100वां गेम (कप्तान के तौर पर) जीतने का एक शानदार मौका लगता है।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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