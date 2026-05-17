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RCB को बदलना पड़ा अपना कप्तान, पंजाब किंग्स के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिली टीम की कमान

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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RCB को IPL 2026 में पहली बार अपना कप्तान बदलना पड़ा है। पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम की कमान जितेश शर्मा को सौंपी गई है, जो पहले पंजाब किंग्स की भी कप्तानी कर चुके हैं।

RCB को बदलना पड़ा अपना कप्तान, पंजाब किंग्स के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिली टीम की कमान

IPL 2026 में प्लेऑफ्स के करीब आते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB को अपना कप्तान बदलना पड़ गया है। इसके पीछे एक मजबूरी है। पंजाब किंग्स के खिलाफ रविवार 17 मई को जब रजत पाटीदार की जगह जितेश शर्मा आरसीबी की जर्सी में टॉस के लिए उतरे तो हर कोई हैरान था। हालांकि, इसकी पीछे की वजह खुद स्टैंड-इन कैप्टन जितेश शर्मा ने बताई है। इस मैच में टॉस की बात करें तो पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गेंदबाजी का फैसला किया। आरसीबी टीम की कमान जितेश शर्मा को सौंपी गई है, जो पहले पंजाब किंग्स की भी कप्तानी कर चुके हैं।

टॉस के बाद आरसीबी की कप्तानी कर रहे जितेश शर्मा ने रजत पाटीदार को लेकर बताया कि वे चोटिल हैं और हैदराबाद में होने वाले आखिरी लीग फेज के मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। जितेश शर्मा ने बताया, “रजत शानदार तरीके से चोट से उबर रहे हैं और हमें उन्हें हैदराबाद में देखना चाहिए।” रजत पाटीदार ने चोट की वजह से धर्मशाला के लिए ट्रेवल तक नहीं किया है। इस मैच में पंजाब किंग्स और आरसीबी दोनों ने ही दो-दो बदलाव किए हैं।

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पंजाब किंग्स की प्लेइंग XI: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग XI: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेट कीपर/कप्तान), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेज़लवुड और सुयश शर्मा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इम्पैक्ट सब्स: रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह और कनिष्क चौहान

पंजाब किंग्स इम्पैक्ट सब्स: मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, मुशीर खान और प्रवीण दुबे

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रजत पाटीदार ने अब तक 12 मैचों में इस सीजन में कप्तानी की और उनमें से 8 मैचों में टीम को जीत मिली। चार मैच टीम जरूर हारी है, लेकिन 60 लीग मैचों के बाद आरसीबी आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। अब जितेश शर्मा की जिम्मेदारी होगी कि वे इस मैच को जिताएं और टीम को प्लेऑफ्स का टिकट दिलाएं। वहीं, पंजाब किंग्स चाहेगी कि आरसीबी से आईपीएल 2025 फाइनल की हार का बदला लिया जाए और आरसीबी के प्लेऑफ्स में पहुंचने को अभी थोड़ा सा डिले किया जाए।

श्रेयस अय्यर का 100वां मैच बतौर कप्तान

आईपीएल में श्रेयस अय्यर का बतौर कप्तान यह 100वां मैच है। उनसे पहले सिर्फ एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर ने ही आईपीएल में 100 या इससे ज्यादा मैचों में कप्तानी की है। श्रेयस अय्यर ने इसको लेकर कहा, “मुझे सच में पता नहीं था कि यह कप्तान के तौर पर मेरा 100वां गेम था, लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरे लिए अपना 100वां गेम (कप्तान के तौर पर) जीतने का एक शानदार मौका लगता है।”

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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