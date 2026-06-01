IPL इतिहास का सबसे बड़ा इंजरी रिप्लेसमेंट, बदल दी RCB की तकदीर, कभी सोचा नहीं होगा जिंदगी लेगी ऐसी 'आलिशान' करवट
रजत पाटीदार ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी किस्मत इस तरह आलिशान करवट लेगी। 2022 की आईपीएल नीलामी में जब उन्हें कोई खरीददार नहीं मिला था तो वह काफी निराश थे। फिर उनकी एंट्री बतौर इंजरी रिप्लेसमेंट होती है।
रजत पाटीदार ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी किस्मत इस तरह आलिशान करवट लेगी। 2022 की आईपीएल नीलामी में जब उन्हें कोई खरीददार नहीं मिला था तो वह काफी निराश थे। उन्होंने इस निराशा को खुशी के पलों में तबदील करने के लिए शादी करने की सोची, मई 2022 में उन्होंने अपनी शादी फिक्स कर ली थी, मगर फिर माइक हेसन (उस समय के आरसीबी कोच) का बुलावा उन तक पहुंचता है। रजत पाटीदार को आरसीबी चोटिल विकेट कीपर लवनीत सिसोदिया के रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल करना चाहती थी। पहले रजत आरसीबी के इस ऑफर को ठुकराने का सोचते हैं, उन्हें लगता था कि शादी तो कैंसिल करनी पड़ेगी, साथ ही उन्हें पूरा सीजन बेंच ही गर्म करना होगा। मगर परिवार के समझाने पर रजत पाटीदार आरसीबी की टीम के साथ जुड़ते हैं और उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया के सामने है।
आरसीबी ने रजत पाटीदार को 2022 में बेंच गर्म नहीं करने दिया। पाटीदार ने आठ मैच खेले और उस सीजन में RCB के सबसे सफल अनकैप्ड खिलाड़ियों में से एक रहे, उन्होंने 333 रन बनाए, जिसमें एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 54 गेंदों पर 112* रन की जबरदस्त पारी भी शामिल है। वह IPL इतिहास में प्लेऑफ में सेंचुरी बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे।
जब पाटीदार खुद को हमेशा के लिए जमाने के लिए तैयार लग रहे थे, तभी उन्हें एक और झटका लगा। एड़ी की चोट की वजह से वह IPL 2023 से पूरी तरह बाहर हो गए। पूरा सीज़न मिस करना एक बहुत बड़ा झटका था। चोट से उबरने के बाद वह घरेलू क्रिकेट में लौटे और धीरे-धीरे अपना करियर फिर से बनाया। मध्य प्रदेश के लिए एक सफल घरेलू मैच के बाद, उन्होंने 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए अपना ODI डेब्यू किया, जहां उन्होंने ओपनर के तौर पर 22 रन बनाए। बाद में उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। तीन मैचों में, उन्होंने 63 रन बनाए।
चोट के बाद आईपीएल में भी उनकी वापसी अच्छी रही थी, 2024 में 15 मैचों में 395 रन बनाए थे। इस दौरान उनकी स्पिनर्स को छक्के मारने की काबिलियत दुनिया ने देखी। यहां से पाटीदार का नाम और उछला।
2025 में उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, जब आरसीबी का पूरा लीडरशिप ग्रुप बदल रहा था। फाफ डु प्लेसी को टीम ने रिलीज कर दिया था, वहीं विराट कोहली बतौर खिलाड़ी ही खेलना चाहते थे। तब आरसीबी ने 11 करोड़ में रिटेन किए रजत पाटीदार को टीम की कमान सौंपी और इस खिलाड़ी ने कप्तानी की जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाया।
आरसीबी के बैटिंग कोच दिनेश कार्तिक और हेड कोच एंडी फ्लावर के साथ मिलकर रजत पाटीदार ने एक ऐसी टीम तैयार कि जो हर डिपार्टमेंट में मजबूत थी। हर खिलाड़ी का बैकअप पहले से ही स्क्वॉड में था। भुवनेश्वर कुमार-जोश हेजलवुड का एक्सपीरियंस, रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल का जोश, टिम डेविड रोमारियो शेपर्ड और जितेश शर्मा जैसे फिनिशर और क्रुणाल पांड्या जैसे ऑलराउंडर को देख यह टीम बेहद शक्तिशाली नजर आ रही थी। टीम में विराट कोहली तो थे ही जो 17 सालों से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे।
इस टीम के दम पर आरसीबी ने 17 साल का सूखा खत्म कर 2025 में पहला खिताब जीता और 2026 में अब दूसरी बार टीम चैंपियन बनी।
रजत पाटीदार ने इसी के साथ इतिहास रचा, वह आईपीएल के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी के पहले दो सीजन में बैक टू बैक खिताब जीते हो। आज तक कोई और कप्तान ऐसा नहीं कर पाया है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।