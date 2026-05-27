रजत पाटीदार ने दर्ज किया वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया की किसी भी T-20 लीग के 1 सीजन में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले कप्तान बने
जत पाटीदार अब किसी भी T20 टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। वे दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बने हैं, जिन्होंने एक T20 टूर्नामेंट के सीजन में 40 से अधिक छक्के लगाए हैं। उन्होंने और भी रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं देखिए।
आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंद में 93 रन बनाए। इस 93 रनों की पारी में रजत पाटीदार ने नौ छक्के लगाए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रजत पाटीदार अब किसी भी T20 टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। वे दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बने हैं, जिन्होंने एक T20 टूर्नामेंट के सीजन में 40 से अधिक छक्के लगाए हैं।
रजत पाटीदार ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, रियान पराग को पछाड़ा
मंगलवार को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेले गए पहले क्वालीफायर में रजत पाटीदार ने नौ छक्के लगाए जिसके साथ आईपीएल 2026 में 15 मैचों में उनके कुल छक्कों की संख्या 41 हो गई। इन 41 छक्कों के साथ उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आरसीबी के कप्तान पाटीदार ने दुनिया की किसी भी T20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बनने का गौरव हासिल कर लिया है। उन्होंने रियान पराग का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। पराग ने साल 2023-24 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में असम की कप्तानी करते हुए कुल 40 छक्के लगाए थे और अब तक दुनिया की किसी भी T20 टूर्नामेंट के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान थे, लेकिन अब रजत पाटीदार ने उनका रिकार्ड ध्वस्त कर दिया है।
श्रेयस अय्यर को भी छोड़ा पीछे, IPL के ऐसे पहले कप्तान बने
इतना ही नहीं रजत पाटीदार ने कल खेली गई धुआंधार और धुरंधर पारी से आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर के नाम था, जिन्होंने साल 2025 में पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए 39 छक्के जड़ दिए थे, लेकिन अब पाटीदार उनके उनसे आगे निकल गए हैं और उनके नाम 41 छक्के हो गए हैं।
दमदार पारी से आरसीबी को फाइनल में दिलाई एंट्री
मंगलवार, को खेले गए मुकाबले में रजत पाटीदार ने अपनी पारी के दौरान पहली 10 गेंद में सिर्फ 14 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 93 रन पर पहुंच गए और सिर्फ 33 गेंदों का सामना किया। अगर उनके पास कुछ और गंदें रहतीं तो वह शतक भी बना सकते थे। कल के मैच में रजत पाटीदार ने पांच चौके और नौ छक्के जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 281.82 का रहा। उनकी इस धुआंधार पारी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब सीधे फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और उसका मुकाबला दूसरी फाइनलिस्ट टीम से 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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