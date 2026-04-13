रजत पाटीदार गेंदबाजों के लिए बुरे सपने की तरह हैं, इरफान पठान ने दिल खोलकर की RCB के कप्तान की तारीफ
MI vs RCB मैच में सबसे बड़े हीरो वैसे तो आरसीबी के लिए फिल साल्ट थे, लेकिन इरफान पठान ने आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की तारीफ की है, जिन्होंने तूफानी अर्धशतक जड़ा था। पठान कहा कहना है कि वे बुरे सपने की तरह हैं।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2026 के 20वें लीग मैच में मेजबान मुंबई इंडियंस को बुरी तरह से हराया। 240 रन आरसीबी ने बनाए थे। इसके जवाब में 222 रन तक एमआई की टीम पहुंची, लेकिन 18 रन से मैच हार गई। इस सीजन मुंबई की ये तीसरी हार है। सिर्फ पहला ही मैच मुंबई की टीम जीती। इस मैच में सबसे बड़े हीरो वैसे तो फिल साल्ट थे, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार की तारीफ की है, जिन्होंने तूफानी अर्धशतक जड़ा था।
जियोहॉटस्टार पर एमआई वर्सेस आरसीबी मैच के बाद बात करते हुए इरफान पठान ने कहा, "एमआई की बैटिंग को लेकर चिंताएं हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बड़ी बात 240 रन देना है। ऐसा कहने के बाद भी, इस तरह की पिच पर 241 रन का पीछा करते हुए, आप अभी भी उनसे और करीब पहुंचने की उम्मीद करते हैं। समस्या पावरप्ले में अच्छी शुरुआत की कमी और जल्दी विकेट गंवाना था, जिससे मिडिल ऑर्डर पर दबाव पड़ा। बीच के ओवरों में, ऐसे दौर थे जब वे बड़ा स्कोर कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या ने रन बनाए, लेकिन कभी भी पूरे कंट्रोल में नहीं दिखे, तिलक वर्मा ने शांत पारियां खेली हैं और रिकेल्टन जैसे खिलाड़ियों को स्पिन के खिलाफ और ऑप्शन खोजने की जरूरत है। उन छोटे गैप ने फर्क पैदा किया।"
वहीं, रजत पाटीदार की पारी पर इरफान पठान ने कहा, "रजत पाटीदार बॉलर्स के लिए बुरे सपने की तरह रहे हैं। वह आते हैं और पहली बॉल से ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। यह इंटेंट बहुत बड़ा फर्क डालता है। जैसे ही वह मैदान पर उतरे, उन्होंने टोन सेट कर दिया और हर बॉल जिसका उन्होंने सामना किया, ऐसा लगा कि वह दूर तक जा सकती है। वह उनकी बैटिंग लाइन-अप में सबसे बड़ी पॉजिटिव बात रहे हैं और उनका अप्रोच ही RCB के टोटल को विरोधी टीम से अलग करता है।”
विराट ने अच्छी पारी खेली- हरभजन
इसी शो में हरभजन सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने विराट कोहली को लेकर बात की और कहा, "विराट कोहली की हाफ-सेंचुरी थोड़ी धीमी रफ्तार से आई। आप देख सकते थे कि वह पूरी तरह से खुश नहीं थे, खासकर जिस तरह से फिल सॉल्ट दूसरे छोर पर रन बना रहे थे, लेकिन उनका रोल बहुत जरूरी था। उन्होंने पक्का किया कि कोई शुरुआती विकेट न गिरे और टॉप पर स्टेबिलिटी दी। जहां रजत पाटीदार और सॉल्ट जैसे खिलाड़ी ज्यादा अग्रेसिव तरीके से खेले, वहीं कोहली ने इनिंग्स को संभाला और उन्हें अपना नैचुरल गेम खेलने दिया। जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी के खिलाफ, वह बहुत सावधान थे और उन्हें समझदारी से खेला, लेकिन जब भी मौका मिला, उन्होंने दूसरे बॉलर्स का फायदा उठाना भी पक्का किया।"
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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