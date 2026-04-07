होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रजत पाटीदार ने की शेन वार्न की बराबरी, IPL में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तानों में शामिल

Apr 07, 2026 12:50 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share

आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हराया। इस जीत के साथ आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है।

रजत पाटीदार ने की शेन वार्न की बराबरी, IPL में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तानों में शामिल

आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हराया। इस जीत के साथ आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है।

ये भी पढ़ें:कीमत 25.20 करोड़, प्रदर्शन नील बटे सन्नाटा, KKR को करोड़ों का चूना लगा रहे ग्रीन

संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर रजत पाटीदार

पाटीदार आईपीएल में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तानों की सूची में सयुंक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान शेन वार्न की बराबरी कर ली है। वार्न ने साल 2008 में राजस्थान रॉयल्स के लिए लगातार 8 मैच जीते थे और 2025-26 में रजत पाटीदार ने भी आरसीबी की कप्तानी करते हुए लगातार 8 मकाबले जीत लिए हैं। दोनों खिलाड़ियों में एक और समानता नजर आती है। शेन वार्न ने राजस्थान रॉयल्स को पहली बार चैंपियन बनाया था और रजत पाटीदार ने भी आरसीबी को पहली बार पिछले साल चैंपियन बनाया है। आईपीएल में सबसे ज्यादा बार लगातार मुकाबले जीतने वाले कप्तानों की सूची में गौतम गंभीर पहले नंबर पर हैं। उन्होंने साल 2014-15 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए लगातार 10 मुकाबलों में जीत दर्ज कराई थी। इस सूची में तीसरे स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने साल 2013 में सीएसके को लगातार सात मुकाबले में जीत दिलाई थी।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:RCB Vs CSK मुकाबले में छक्कों का बन गया महारिकॉर्ड, 14 बैटर ने जड़े मैक्सिमम

आईपीएल में लगातार सबसे अधिक जीत दिलाने वाले कप्तान

गौतम गंभीर- 10 मैचों में लगातार जीत- साल 2014-15

शेन वार्न- 8 मैचों में लगातार जीत- साल 2008

रजत पाटीदार- 8 मैचों में लगातार जीत- साल 2025-26

महेंद्र सिंह धोनी- 7 मैचों में लगातार जीत- साल 2013

ये भी पढ़ें:वरुण और नरेन के बिना 2020 के बाद अपना पहला मैच खेल रही KKR, खत्म किया 6 साल का..

ऐसा रहा रविवार को खेले गए मैच का हाल

बता दें कि रविवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर 250 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। देवदत्त पडिकल ने 25 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं, रजत पाटीदार ने 19 गेंदों में 49 रनों की दमदार पारी खेली जिसमें 6 छक्के और 1 चौका शामिल था। आउट होने से पहले फिल साल्ट ने 46 और कोहली ने 28 रन बनाए। टिम डेविड ने 25 गेंदों में 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 8 छक्के लगाए। 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 19.4 ओवर में 207 रनों पर ऑलआउट हो गई।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
IPL 2026 Rajat Patidar Shane Warne अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।