रजत पाटीदार ने ध्वस्त किया शिवम दुबे का रिकॉर्ड, IPL में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले भारतीय बैटर बने
आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार अब आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पारियों के लिहाज से शिवम दुबे और ऋषभ पंत को पीछे छोड़ते हुए यह खास उपलब्धि हासिल की है।
आईपीएल 2026 के 67वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 39 गेंद में 56 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 6 चौके और एक छक्का लगाया और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 143.59 का रहा।
हैदराबाद में एक छक्के के साथ पाटीदार ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड
शुक्रवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में कप्तान पाटीदार ने एक गगनचुंबी छक्के के साथ एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार अब आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पारियों के लिहाज से शिवम दुबे और ऋषभ पंत को पीछे छोड़ते हुए यह खास उपलब्धि हासिल की है।
शिवम दुबे और ऋषभ पंत को छोड़ा पीछे
रजत पाटीदार ने आईपीएल के इतिहास में कुल 50 पारियां खेली हैं और 100 छक्के जड़ दिए हैं। वे सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज आईपीएल में बन गएहैं। रजत पाटीदार ने शिवम दुबे का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाटीदार से पहले शिवम दुबे ने 59 पारियों में 100 छक्के जड़े थे और इस मैच से पहले वह आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज थे। हालांकि, अब पाटीदार ने उनके उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है और पहले नंबर पर आ गए हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम भी है जिन्होंने 62 पारियों में 100 छक्के जड़े थे।
पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में पहुंची आरसीबी
आज के मैच की बात करें तो मुकाबले को सनराइजर्स हैदराबाद ने 55 रनों से भले ही जीत लिया हो, लेकिन आरसीबी ने टॉप 2 में क्वालीफाई कर लिया है। अब वह क्वालीफायर वन खेलेगी गुजरात टाइटंस के साथ। आज के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जिसका पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 200 रन ही चार विकेट के नुकसान पर बना सकी। आरसीबी को इस मैच को 87 रनों के अंतर से नहीं हारना था और वह टीम इसे बचा ले गई और टॉप टू में क्वालीफाई कर गई।
बता दें कि आईपीएल 2026 में कप्तान रजत पाटीदार ने पहले सीजन में शानदार प्रदर्शन किया लेकिन दूसरे सीजन में उनका बल्ला कुछ हद तक खामोश रहा है जो आरसीबी के लिए चिंता का सबस है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।