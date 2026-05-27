रजत पाटीदार ने ध्वस्त किया अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड, सबसे तेज 200 छक्के पूरे करने वाले बैटर बने
रजत पाटीदार ने अपने टी-20 करियर में सिर्फ 105 पारियों में 200 छक्के पूरे कर लिए हैं और वे सबसे तेज 200 छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा से 20 पारियों पहले यह उपलब्धि हासिल की है।
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर वन में मंगलवार को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने एक खास उपलब्धि अपने नाम हासिल की है। उन्होंने धर्मशाला में खेले गए अहम मुकाबले में 29 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 5 चौके और 9 छक्के जड़े थे। इन 9 छक्कों के साथ रजत पाटीदार टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। उन्होंने अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।
रजत पाटीदार ने तोड़ा अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड, तिलक वर्मा भी पीछे छूटे
रजत पाटीदार ने अपने टी-20 करियर में सिर्फ 105 पारियों में 200 छक्के पूरे कर लिए हैं और वे सबसे तेज 200 छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा से 20 पारियों पहले यह उपलब्धि हासिल की है। रजत पाटीदार ने जहां 105 पारियों में 200 छक्के जड़े हैं वहीं, अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर अभिषेक शर्मा ने 125 पारियों में 200 छक्के जड़े थे। अब तक उनके पास टी-20 क्रिकेट में 200 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड था, लेकिन उसे अब रजत पाटीदार ने अपने नाम कर लिया है। टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर तिलक वर्मा का नाम है, जिन्होंने 127 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।
टी-20 क्रिकेट सबसे तेज 200 छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज (पुरुष)
105 पारियां* - रजत पाटीदार
125 पारियां - अभिषेक शर्मा
127 पारियां- तिलक वर्मा
आईपीएल 2026 में शानदार लय में दिख रहे हैं पाटीदार
आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने आईपीएल 2026 में शानदार बल्लेबाजी की है और अपनी टीम को कई अहम मैचों में जीत दिलाई है। प्लेऑफ में खेली गई उनकी 29 गेंदों में 93 पारियों ने कई क्रिकेट पंडितों को हैरान कर दिया था। इस सीजन पाटीदार कमाल की फॉर्म में लग रहे हैं। उन्होंने आईपीएल 2026 में अब तक 41 छक्के जड़ दिए हैं। वे आईपीएल के इतिहास में एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इतना ही नहीं रजत पाटीदार के नाम दुनिया की किसी भी टी-20 लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान का रिकॉर्ड हासिल है। कल मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रनों का विशाल स्कोर गुजरात टाइटंस के सामने रखा था, जिसे जीटी हासिल नहीं कर सकी। इस तरह आरसीबी ने मैच को जीतकर आईपीएल 2026 के फाइनल में प्रवेश किया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
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