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MI की पिटाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते पाटीदार, 5 बार की चैंपियन के खिलाफ ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने

Apr 13, 2026 01:28 am ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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रजत पाटीदार मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगातार तीन पचास से अधिक रनों की पारी खेलने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।  उनसे पहले यह कारनामा लोकेश राहुल ने किया था।

MI की पिटाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते पाटीदार, 5 बार की चैंपियन के खिलाफ ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने

आईपीएल 2026 के 20वें मुकाबले में रजत पाटीदार ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। वे 20 गेंदों में 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाटीदार की इस पारी ने आरसीबी को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की, जिसकी बाद गेंदबाजों ने जीत सुनिश्चित कर दी। आरसीबी के कप्तान ने आज के मुकाबले में 4 चौके और 5 छक्के जड़े और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को निरुत्तर कर दिया।

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MI के खिलाफ लगातार तीन बार 50+ स्कोर बनाने वाले दूसरे बैटर बने

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब रजत पाटीदार ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की पिटाई की है। बल्कि पिछले आंकड़े कहते हैं कि मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी यूनिट पाटीदार को काफी पसंद आती है। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो पिछली तीन पारियां खेली हैं, उनमें सभी में तूफानी अर्धशतक जड़े हैं। इससे पहले उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगातार 2 अर्धशतक जड़े थे, लेकिन आज के मुकाबले में एक और फिफ्टी जड़कर उन्होंने इसकी संख्या को 3 पहुंचा दी है। पाटीदार अब आईपीएल में मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगातार तीन बार 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

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पाटीदार से पहले केएल राहुल ने किया था ये कारनामा

पाटीदार ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछली तीन पारियों 50, 64 और 53 रन बनाए हैं। आज के मैच में तो धुआंधार प्रदर्शन पाटीदार ने किया ही है। साल 2025 के आईपीएल सीजन में जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ बल्लेबाजी की थी तब 32 गेंदों में 64 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। इससे पहले जब उनका सामना मुंबई इंडियंस से हुआ था तब उन्होंने 50 रन बनाए थे। रजत पाटीदार से पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल में लगातार तीन बार 50 या उससे अधिक का स्कोर करने का कारनामा लोकेश राहुल ने किया था। उन्होंने पांच बार की चैंपियन टीम के खिलाफ 94, नाबाद 71 और नाबाद 100 रनों की पारी खेली थी।

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मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगातार तीन पारियों में 50 या 50 प्लस का स्कोर बनाने वाले भारतीय बैटर

केएल राहुल:

◾ 94

◾ 71*

◾ 100*

रजत पाटीदार:

◾ 50

◾ 64

◾ 53

आज के मैच की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जोरदार पिटाई की और निर्धारित 20 ओवरों में 240 रनों का विशाल स्कोर बना दिया। 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी रही लेकिन रोहित शर्मा के रिटायर हर्ट होने के बाद कहानी एकदम से बदल गई। रोहित के बाहर जाने के बाद रिकल्टन आउट हो गए। उनके पीछे-पीछे तिलक वर्मा भी 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद सूर्या-रोहित ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और अंत में रदरफोर्ड की 31 गेंदों में 71 रनों की पारी भी काम नहीं आई।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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