संजू सैमसन के बदले में CSK से 2 खिलाड़ी चाहती है राजस्थान रॉयल्स; क्या बन पाएगी बात?
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन अगले आईपीएल सीजन से पहले अपनी फ्रेंचाइजी को छोड़ना चाहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें लेना चाहती है लेकिन राजस्थान के साथ उसकी अभी तक कोई डील नहीं हो पाई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, RR सैमसन के बदले में CSK से 2 खिलाड़ी चाहती है।
राजस्थान रॉयल्स के के कप्तान संजू सैमसन अपनी फ्रेंचाइजी छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने फ्रेंचाइजी से अनुरोध किया है कि आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले या तो उन्हें रिलीज किया जाए या फिर ट्रेड किया जाए। दरअसल नीलामी से एक हफ्ते पहले तक ट्रेड विंडो खुली होती है और उसमें फ्रेंचाइजी सहमति से अपने किसी खिलाड़ी को दूसरे फ्रेंचाइजी को या तो कैश डील या फिर किसी अन्य खिलाड़ी/खिलाड़ियों के बदले में दे सकती हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संजू सैमसन में चेन्नई सुपर किंग्स रुचि दिखा रही है। सीएसके के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स भी संजू को अपने साथ जोड़ना चाहती है लेकिन ऐसा लगता है कि वह कई कारणों से चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही जुड़ना चाहते हैं। आईपीएल 2025 खत्म होने के बाद संजू सैमसन ने अमेरिका में सीएसके के मैनेजमेंट और उनके हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग से मुलाकात भी की थी।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन के बदले में चेन्नई सुपर किंग्स से दो खिलाड़ी चाहती है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘चेन्नई 30 साल के स्टार को कैश में ट्रेड करके अपने साथ जोड़ने की इच्छुक है लेकिन गतिरोध ये है कि राजस्थान का जोर चेन्नई से 2 खिलाड़ियों के एक्सचेंज पर है।’
स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज को लेकर अगर राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स में कोई समझौता नहीं हो पाता है तो अगली नीलामी में उनके लिए बोलियां लगती हुईं दिख सकती हैं।
संजू सैमसन के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने 2013 में डेब्यू किया था। वह अब तक आईपीएल में दो टीमों- राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स (पहले दिल्ली डेयरडेविल्स) के साथ खेल चुके हैं। दुनिया की इस सबसे अमीर क्रिकेट लीग में उन्होंने 177 मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 4704 रन हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 26 अर्धशतक जड़े हैं।
