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राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऐतिहासिक चेज के साथ चमकी दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत, पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा

May 02, 2026 05:44 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rajasthan royals vs Delhi capitals standings: केएल राहुल की धुआंधार पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत से दिल्ली की टीम को IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा हुआ है।

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऐतिहासिक चेज के साथ चमकी दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत, पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा

Rajasthan royals vs Delhi capitals standings: अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स को आखिरकार तीन हार के बाद जीत नसीब हुई है। शुक्रवार, 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दिल्ली की इस जीत में केएल राहुल का अहम रोल रहा। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए रियान पराग की 90 रनों की कप्तानी पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 225 रन बोर्ड पर लगाए। इस स्कोर का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए केएल राहुल ने 75 रनों की शानदार पारी खेली। पथुम निसांका ने 62 रन बनाकर राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 110 रन जोड़े। दिल्ली ने 5 गेंदें और 7 विकेट रहते यह टारगेट चेज किया। दिल्ली कैपिटल्स का यह आईपीएल के इतिहास में अभी तक चेज किया गया सबसे बड़ा टारगेट था।

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दिल्ली कैपिटल्स को IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा

दिल्ली की टीम को आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इस जीत से जबरदस्त फायदा मिला है। डीसी 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को पछाड़ 6ठे पायदान पर पहुंच गई है। दिल्ली की यह 9 मैचों में चौथी जीत है, उनके खाते में अब कुल 8 अंक हो गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के टॉप-6 में शामिल पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बाद 8 अंक हुए हैं।

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राजस्थान रॉयल्स हारकर भी टॉप-4 में

रियान पराग की अगुवआई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम दिल्ली कैपटिल्स के हाथों 7 विकेट से करारी हार झेलने के बावजूद टॉप-4 में बरकरार है। आरआर की यह 10 मैचों में चौथी हार है, राजस्थान इससे पहले 6 मैच जीत चुकी है, उनके खाते में आरसीबी और एसआरएच के बराबर 12-12 अंक हैं।

पोजिशनटीममैचजीतहारबेनतीजानेट रन रेटअंक
1पंजाब किंग्स86111.04313
2रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु96301.42012
3सनराइजर्स हैदराबाद96300.83212
4राजस्थान रॉयल्स106400.51012
5गुजरात टाइटन्स9540-0.19210
6दिल्ली कैपिटल्स9450-0.8958
7चेन्नई सुपर किंग्स8350-0.1216
8कोलकाता नाइट राइडर्स8251-0.7515
9मुंबई इंडियंस8260-0.7844
10लखनऊ सुपर जायंट्स8260-1.1064

कैसा रहा RR vs DC मैच?

दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल (75 रन) और पाथुम निसांका (62 रन) के अर्धशतकों से मिली शानदार शुरूआत के दम पर शुक्रवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में राजस्थान रॉयल्स को पांच गेंद रहते सात विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीन हार के बाद मिली इस जीत से आठ अंक लेकर तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई जबकि राजस्थान रॉयल्स 12 अंक से चौथे स्थान पर कायम है।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहुल (छह चौके, पांच छक्के) और निसांका (33 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) के बीच पहले विकेट के लिए 57 गेंद में 110 रन की भागीदारी के बाद नीतिश राणा ने 17 गेंद में 33 रन की पारी खेली। फिर ट्रिस्टन स्टब्स (11 गेंद में नाबाद 18 रन) और आशुतोष शर्मा (15 गेंद में नाबाद 25 रन) टीम को पांच गेंद रहते तीन विकेट पर 226 रन तक पहुंचाकर जीत दिलाई।

दिल्ली कैपिटल्स का यह अपने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा सफल 'चेज' रहा।

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने कप्तान रियान पराग (90 रन) के अर्धशतक और अंत में डोनोवन फरेरा (14 गेंद में नाबाद 47 रन) की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत छह विकेट पर 225 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। लेकिन राहुल और निसांका के अर्धशतक पराग की शानदार पारी पर भारी पड़े।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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