राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऐतिहासिक चेज के साथ चमकी दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत, पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा

Rajasthan royals vs Delhi capitals standings: केएल राहुल की धुआंधार पारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत से दिल्ली की टीम को IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त फायदा हुआ है।

Rajasthan royals vs Delhi capitals standings: अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स को आखिरकार तीन हार के बाद जीत नसीब हुई है। शुक्रवार, 1 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दिल्ली की इस जीत में केएल राहुल का अहम रोल रहा। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बैटिंग करते हुए रियान पराग की 90 रनों की कप्तानी पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 225 रन बोर्ड पर लगाए। इस स्कोर का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए केएल राहुल ने 75 रनों की शानदार पारी खेली। पथुम निसांका ने 62 रन बनाकर राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 110 रन जोड़े। दिल्ली ने 5 गेंदें और 7 विकेट रहते यह टारगेट चेज किया। दिल्ली कैपिटल्स का यह आईपीएल के इतिहास में अभी तक चेज किया गया सबसे बड़ा टारगेट था।

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राजस्थान रॉयल्स हारकर भी टॉप-4 में रियान पराग की अगुवआई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम दिल्ली कैपटिल्स के हाथों 7 विकेट से करारी हार झेलने के बावजूद टॉप-4 में बरकरार है। आरआर की यह 10 मैचों में चौथी हार है, राजस्थान इससे पहले 6 मैच जीत चुकी है, उनके खाते में आरसीबी और एसआरएच के बराबर 12-12 अंक हैं।

पोजिशन टीम मैच जीत हार बेनतीजा नेट रन रेट अंक 1 पंजाब किंग्स 8 6 1 1 1.043 13 2 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 6 3 0 1.420 12 3 सनराइजर्स हैदराबाद 9 6 3 0 0.832 12 4 राजस्थान रॉयल्स 10 6 4 0 0.510 12 5 गुजरात टाइटन्स 9 5 4 0 -0.192 10 6 दिल्ली कैपिटल्स 9 4 5 0 -0.895 8 7 चेन्नई सुपर किंग्स 8 3 5 0 -0.121 6 8 कोलकाता नाइट राइडर्स 8 2 5 1 -0.751 5 9 मुंबई इंडियंस 8 2 6 0 -0.784 4 10 लखनऊ सुपर जायंट्स 8 2 6 0 -1.106 4

कैसा रहा RR vs DC मैच? दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल (75 रन) और पाथुम निसांका (62 रन) के अर्धशतकों से मिली शानदार शुरूआत के दम पर शुक्रवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में राजस्थान रॉयल्स को पांच गेंद रहते सात विकेट से शिकस्त दी। दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीन हार के बाद मिली इस जीत से आठ अंक लेकर तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई जबकि राजस्थान रॉयल्स 12 अंक से चौथे स्थान पर कायम है।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए राहुल (छह चौके, पांच छक्के) और निसांका (33 गेंद, छह चौके, तीन छक्के) के बीच पहले विकेट के लिए 57 गेंद में 110 रन की भागीदारी के बाद नीतिश राणा ने 17 गेंद में 33 रन की पारी खेली। फिर ट्रिस्टन स्टब्स (11 गेंद में नाबाद 18 रन) और आशुतोष शर्मा (15 गेंद में नाबाद 25 रन) टीम को पांच गेंद रहते तीन विकेट पर 226 रन तक पहुंचाकर जीत दिलाई।

दिल्ली कैपिटल्स का यह अपने आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा सफल 'चेज' रहा।