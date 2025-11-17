Cricket Logo
राजस्थान रॉयल्स ने राहुल द्रविड़ की जगह कुमार संगकारा को फिर से मुख्य कोच नियुक्त किया

राजस्थान रॉयल्स ने राहुल द्रविड़ की जगह कुमार संगकारा को फिर से मुख्य कोच नियुक्त किया

संक्षेप: राजस्थान रॉयल्स ने सोमवार को श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा को 2026 में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के लिए अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। राहुल द्रविड़ ने इस साल अगस्त में राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच का पद छोड़ दिया था।

Mon, 17 Nov 2025 12:59 PM
भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के मुख्य कोच पद से हटने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सोमवार को श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा को 2026 में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए अपना मुख्य कोच नियुक्त किया।

द्रविड़ ने इस साल अगस्त में फ्रेंचाइजी छोड़ दी थी। संगकारा 2021 से फ्रेंचाइजी के क्रिकेट निदेशक रहे हैं। वह 2021 से 2024 तक मुख्य कोच की भूमिका भी निभा रहे थे।

राजस्थान रॉयल्स ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा आईपीएल 2026 के लिए मुख्य कोच के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे।'

पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ का कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया, जो 2025 में लंबी अवधि के अनुबंध के साथ फ्रेंचाइज़ी में लौटे थे। टी20 विश्व कप विजेता पूर्व राष्ट्रीय कोच ने इस साल की शुरुआत में टीम के खराब प्रदर्शन की ‘संरचनात्मक समीक्षा' के बाद पद छोड़ दिया।

राजस्थान रॉयल्स का पिछले सत्र में प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। उसकी टीम 10 टीमों के इस टूर्नामेंट में 14 मैचों में से केवल चार जीत के साथ नौवें स्थान पर रही थी।

राजस्थान रॉयल्स ने पिछले सत्र तक अपने कप्तान रहे संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड किया है। इसके बदले में उसने रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में शामिल किया है।

देखने वाली बात ये होगी कि क्या राजस्थान रॉयल्स रविंद्र जडेजा को कप्तानी की जिम्मेदारी भी देती है। टीम ने ट्रेड के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर सैम करन को भी अपने साथ जोड़ा है।

राजस्थान रॉयल्स में क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी भी हैं। सूर्यवंशी की प्रतिभा को निखारने में राहुल द्रविड़ का भी बड़ा योगदान माना जाता है। 14 साल के इस क्रिकेटर को द्रविड़ बड़े मंचों के लिहाज से तैयार कर रहे थे।

