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मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में पहुंची राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और KKR की उम्मीदों पर फेरा पानी

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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Rajasthan Royals reached playoffs of ipl 2026 आईपीएल 2026 के 69वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को खत्म कर दिया है।

मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में पहुंची राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और KKR की उम्मीदों पर फेरा पानी

Rajasthan Royals reached playoffs of ipl 2026: आईपीएल 2026 के 69वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हराकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। वह प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। तीन टीमें पहले ही अंतिम चार के लिए क्वालीफाई कर चुकी थीं। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई के खिलाफ मिली जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को खत्म कर दिया है। अब पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आधिकारिक तौर पर आईपीएल 2026 से एलिमिनेट हो चुकी हैं, जबकि चार टीम प्लेऑफ के लिए फिक्स हो चुकी हैं।

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IPL 2026 के प्लेऑफ में कौन सी चार टीमें पहुंचीं?

राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच नंबर 69 के बाद पॉइंट्स टेबल की मौजूदा स्थिति के अनुसार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले, गुजरात टाइटंस दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इन तीनों टीमों के 18 अंक है, लेकिन रन रेट में कम अधिक होने के कारण पोजीशन का अंतर है। वहीं, अब राजस्थान रॉयल्स ने 14 मैचों में आठ जीत और छह हार के साथ 16 अंक अर्जित कर लिए हैं और उसका रन रेट भी पॉजिटिव में है। वह प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है।

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राजस्थान रॉयल्स ने चूर किया KKR और पंजाब किंग्स का सपना

पंजाब किंग्स के इस आईपीएल सीजन में कुल 15 अंक रह गए और वह एलिमिनेट हो चुकी है। वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स के 13 अंक हैं और उसका एक मैच खेला जा रहा है। हालांकि, वह भी अधिकतम 15 अंकों तक ही पहुंच सकती है और वह भी एलिमिनेट हो चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल 12- 12 अंकों के साथ एलिमिनेट हो चुके हैं। हालांकि, दिल्ली कैपिटल का एक मुकाबला अभी खोला जा रहा है। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं।

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RR VS MI मैच में ऐसा रहा पूरा हाल

रविवार दोपहर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस करो या मरो के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए थे और मुंबई इंडियंस के सामने 206 रनों का लक्ष्य रखा था। मुंबई इंडियंस की टीम इस विशाल लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और 175 रन ही 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर बना सकी। मुंबई इंडियंस की ओर से सूर्यकुमार यादव ने 42 गेंद में 60 रन की पारी खेली। वहीं, राजस्थान रॉयल्स की ओर से ध्रुव जुरैल ने 38, दसुन शनाका ने 29 और जोफ्रा आर्चर ने 32 रन बनाए। अंत में रवींद्र जडेजा ने 19 रन बनाए। सभी बल्लेबाजों ने कुछ ना कुछ योगदान देते हुए टीम का स्कोर 205 रन पहुंचा दिया। अब राजस्थान रॉयल्स एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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