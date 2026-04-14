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वेंटिलेटर पर रहे, लंग्स हो गए थे फेल... क्या मेडिकल मजबूरी में रोमी भिंडर ने तोड़ा IPL का प्रोटोकॉल?

Apr 14, 2026 10:36 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आरसीबी के खिलाफ मैच में राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर डगआउट में बैठकर अपना फोन इस्तेमाल करते नजर आए थे। उनके फोन में वैभव सूर्यवंशी भी कुछ ताक रहे थे। इसके लिए उन्हें नोटिस थमाया गया है।

वेंटिलेटर पर रहे, लंग्स हो गए थे फेल... क्या मेडिकल मजबूरी में रोमी भिंडर ने तोड़ा IPL का प्रोटोकॉल?

आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर इस समय विवादों में घिरे हुए हैं। बीसीसीआई की एंटी करप्शन और सिक्योरिटी यूनिट यानी एसीएसयू ने आईपीएल 2026 मैच के दौरान डगआउट में फोन का इस्तेमाल करने के लिए उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। गुवाहटी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के खिलाफ मैच में वह डगआउट में बैठकर अपना फोन इस्तेमाल करते नजर आए थे। उनके फोन में वैभव सूर्यवंशी भी कुछ ताक रहे थे। इसके लिए उन्हें नोटिस थमाया गया है, लेकिन एक सूत्र ने दावा किया है कि रोमी भिंडर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से फोन का इस्तेमाल कर रहे थे।

रिपोर्ट की मानें तो वह पहले की मेडिकल इमरजेंसी की वजह से फोन ले जा रहे थे, क्योंकि पहले उनके दोनों लंग्स खराब हो गए थे, जिससे उन्हें लगभग एक हफ्ते तक वेंटिलेटर पर रहना पड़ा था और 10 किलो वजन भी उनका कम हो गया था। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक सोर्स के हवाले से बताया, "उनके दोनों लंग्स खराब हो गए थे और उस मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उन्हें लगभग एक महीना नागपुर के एक हॉस्पिटल में बिताना पड़ा।"

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हालांकि, बीसीसीआई के मिनिमम स्टैंडर्स फोर प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया यानी पीएमसओए में मोबाइल फोन या इलेक्ट्रोनिक डिवाइस की अनुमति नहीं है। सिर्फ कुछ ही अधिकारियों को इसकी इजाजत होती है। टीम मैनेजर फोन का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सिर्फ ड्रेसिंग रूम में। इसके अलावा, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को स्टेडियम पहुंचने पर अपने फोन, स्मार्टवॉच या दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस बंद करके सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर (SLO) को जमा करने होते हैं।

'नियम कानून उन्हें पता हैं'

एक और सोर्स के हवाले से अखबार ने कहा, "मेडिकल दिक्कतों की वजह से रोमी भिंडर का वजन 10 किलो से ज्यादा कम हो गया है। उन्हें अस्थमा भी है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा दूर तक न चलने या बार-बार सीढ़ियां न चढ़ने की सलाह दी गई है। वह टीम के साथ हैं और उन्होंने फ्रेंचाइजी के लिए कई रोल निभाए हैं। इसलिए, उन्हें नियम और कानून पता हैं, लेकिन वह फोन मेडिकल वजहों से उनके पास था। प्रोटोकॉल के हिसाब से डगआउट में मोबाइल फोन और लैपटॉप रखने की इजाजत है। बस दिक्कत इस्तेमाल की थी, लेकिन वह न तो कॉल कर रहे थे और न ही कोई कॉल रिसीव कर रहे थे। वह बस अपना फोन स्क्रॉल कर रहे थे। उनके पास समय है और वह ACSU अधिकारियों को अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे।"

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सोर्स ने रोमी के डिवाइस के इस्तेमाल का भी बचाव किया और कहा, "हमें उम्मीद है कि ACSU के अधिकारी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले रोमी की मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। दिक्कत यह थी कि उन्हें ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने के लिए कम से कम 50 कदम चलना पड़ा और फिर डगआउट में लौटने के लिए भी लगभग 20 सीढ़ियां चढ़नी पड़ीं। इसी वजह से उन्हें डगआउट में ही फोन चेक करना पड़ा होगा।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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