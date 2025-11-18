IPL मिनी ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स में अभी कितने खिलाड़ी और कितनी जगह है खाली? पूरा लेखा-जोखा
संक्षेप: राजस्थान रॉयल्स ने भी 7 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिनमें 4 भारतीय और 3 विदेशी हैं। इसके अलावा उसने संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स और नीतीश राणा को दिल्ली कैपिटल्स को ट्रेड किया। अभी उसके पास 16 खिलाड़ी हैं जिनमें से 13 रीटेन किए गए और 3 अन्य टीमों से ट्रेड में लाए गए खिलाड़ी हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले अगले महीने अबू धाबी के एतिहाद एरिना में 16 दिसंबर को खिलाड़ियों का मिनी ऑक्शन होना है। रिटेंशन विंडो पिछले हफ्ते ही क्लोज हो चुका है यानी फ्रेंचाइजी ने उन खिलाड़ियों को रखा है जिन्हें अपनी रणनीति के लिए मुफीद मान रहीं और उन खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जिन्हें कुछ खास उपयोगी नहीं समझ रही थीं। राजस्थान रॉयल्स ने भी 7 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जिनमें 4 भारतीय और 3 विदेशी हैं। इसके अलावा उसने संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स और नीतीश राणा को दिल्ली कैपिटल्स को ट्रेड किया।
राजस्थान रॉयल्स में अभी 16 खिलाड़ी
राजस्थान रॉयल्स के पास पर्स में अभी करीब 16 करोड़ रुपये बचे हैं और फिलहाल उसके पास 16 खिलाड़ी हैं। इनमें से 13 खिलाड़ी तो वे हैं जिन्हें फ्रेंचाइजी ने बरकरार रखा है। उनके अलावा 3 खिलाड़ियों को ट्रेड के जरिए हासिल किया है। संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स से ट्रेड करके रविंद्र जडेजा और सैम करन को हासिल किया। इसी तरह नीतीश राणा को दिल्ली कैपिटल्स को ट्रेड करके बदले में डेनोवन फरेरिया को अपने साथ जोड़ा।
रीटेन किए गए भारतीय खिलाड़ी
यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे
रीटेन किए गए विदेशी खिलाड़ी
शिमरन हेटमायर, लुआन ड्रि प्रिटोरियस, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका और नांद्रे बर्गर
ट्रेड से हासिल किए खिलाड़ी
रविंद्र जडेजा, सैम करन और डेनोवन फरेरिया
राजस्थान रॉयल्स में अभी कितने स्लॉट खाली
आईपीएल के नियमों के मुताबिक कोई फ्रेंचाइजी अपने पास अधिक से अधिक 25 खिलाड़ियों को जोड़ सकती है। इनमें अधिक से अधिक 8 विदेशी खिलाड़ियों की ही इजाजत है। मैच में तो कोई टीम अधिकतम 4 ही विदेशी खिलाड़ियों को उतार सकती है। इस तरह देखें तो राजस्थान रॉयल्स अपने साथ अभी 9 और खिलाड़ियों को जोड़ सकती है। उसके पास अभी 7 विदेशी खिलाड़ी हैं यानी अभी एक और विदेशी खिलाड़ी को वह जोड़ सकती है। कुल मिलाकर फ्रेंचाइजी फिलहाल अधिक से अधिक 8 भारतीय और 1 विदेशी खिलाड़ी को जोड़ सकती है।
पर्स में बचे हैं 16.05 करोड़ रुपये
मिनी ऑक्शन के लिए राजस्थान रॉयल्स के पर्स में 16.05 करोड़ रुपये बचे हैं यानी इतनी रकम से ही वह खिलाड़ियों के लिए बोली लगा सकेगी।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।