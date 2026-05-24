पंजाब किंग्स की मेहनत पर आज पानी फेर सकती है राजस्थान रॉयल्स, प्लेऑफ की दौड़ में KKR भी; समझें समीकरण

IPL 2026 लीग स्टेज के आखिरी दिन प्लेऑफ की रेस आखिरकार खत्म होगी। आखिरी पायदान के लिए पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें रेस में है। आईए जानते हैं कौन कैसे क्वालीफाई कर सकता है।

IPL 2026 लीग स्टेज का आज आखिरी दिन है, मगर अभी तक प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली चौथी टीम का नाम साफ नहीं हो पाया है। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें प्लेऑफ में पहुंच गई हैं। वहीं पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें रेस में हैं। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पीबीकेएस प्लेऑफ की दौड़ में खुद को जिंदा रखने के लिए आखिरी मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स पर जीत दर्ज कर चुकी है। कप्तान श्रेयस अय्यर के शतक के दम पर उन्होंने एलएसजी को हराकर कुल 15 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आज आरआर और केकेआर एक्शन में होंगी। आईए तीनों टीमों के आईपीएल 2026 प्लेऑफ समीकरण के बारे में जानते हैं-

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राजस्थान रॉयल्स को बस जीत की दरकार राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में इस समय 14 पॉइंट्स के साथ पांचवें पायदान पर हैं। आज उनका लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। आरआर को प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के लिए किसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, उन्हें अगर प्लेऑफ का टिकट हासिल करना है तो बस जीत दर्ज करनी होगी। अगर आज राजस्थान मुंबई को हरा देता है तो वह पंजाब की मेहनत पर पानी फेर प्लेऑफ का टिकट हासिल कर लेगा। वहीं हार उन्हें टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाएगी।

पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स 15 अंकों से आगे नहीं बढ़ सकी। ऐसे में आरआर 16 अंक हासिल कर सीधा-सीधा प्लेऑफ में पहुंच सकता है। वहीं हार के बाद उनकी गाड़ी 14 पॉइंट्स पर अटक जाएगी और वह प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएंगे।

कोलकाता नाइट राइडर्स को करनी पड़ेगी मेहनत अजिंक्य रहाणे वाली कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर प्लेऑफ का टिकट हासिल करना है तो आखिरी बार तगड़ी मेहनत करनी होगी। टूर्नामेंट की शुरुआत में जब उन्होंने पहले 6 में से कोई मैच नहीं जीता था तो हर किसी ने उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मगर आज वह पंजाब और राजस्थान जैसी टीमों को कड़ी टक्कर दे रही है। केकेआर का आखिरी लीग मैच दिल्ली कैपिटल्स से है। उनके लिए आज के मुकाबले में सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी। उन्हें दिल्ली पर बड़ी जीत दर्ज करनी होगी।

केकेआर के लिए इक्वेशन यह है कि अगर वह पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से अधिक रन बनाती है तो उन्हें दिल्ली कैपिटल्स को कम से कम 77 रनों से हराना होगा।

वहीं अगर पंजाब पहले बैटिंग करते हुए 200 से अधिक स्कोर करती है तो केकेआर को 12.1 ओवर में टारगेट चेज करना होगा।

अगर कोलकाता इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन पूरी नहीं कर पाता तो वह प्लेऑफ की दौड़ से मैच जीतने के बावजूद बाहर हो जाएगा।