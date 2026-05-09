IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स की सबसे घटिया गेंदबाजी, 11 में से 7 मैचों में खाएं हैं 200 से ज्यादा रन
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम की गेंदबाजी यूनिट सबसे खर्चीली साबित हो रही है, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। इस सीजन राजस्थान रॉयल्स ने अब तक कुल 11 मैच खेले हैं, जिसमें उनकी गेंदबाजी का आलम ये है कि 7 बार विपक्षी टीम से 200 या उससे अधिक का रन बना दिया है।
आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम की गेंदबाजी यूनिट सबसे खर्चीली साबित हो रही है, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। इस सीजन राजस्थान रॉयल्स ने अब तक कुल 11 मैच खेले हैं, जिसमें उनकी गेंदबाजी का आलम ये है कि 7 बार विपक्षी टीम से 200 या उससे अधिक का रन बना दिया है। इतना ही नहीं, अभी भी टूर्नामेंट में राजस्थान रॉयल्स को बचे हुए 3 मैच खेलने हैं, लेकिन उससे पहले ही वह एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 200 से अधिक रन खर्च करने वाली टीमों की लिस्ट में आ गई है।
गुजरात टाइंटस के खिलाफ मैच में 229 रन खर्चे
गुजरात टाइटंस के खिलाफ शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भी राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज काफी खर्चीले साबित हुए और निर्धारित 20 ओवरों में शुभमन गिल की अगुवाई टीम ने 229 रन जड़ दिए। इस सीजन में यह पहली बार नहीं है, जब राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने 200 से अधिक रन किसी टीम के खिलाफ खर्चें हों, बल्कि यह 7वीं बार है। राजस्थान रॉयल्स के पास रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई जैसी शानदार गेंदबाजी यूनिट है लेकिन प्रदर्शन अच्छा ना होने के कारण ये गेंदबाज काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं। वो तो शुक्र है कि इस टीम की बल्लेबाजी यूनिट इस सीजन काफी दुरुस्त नजर आ रही है, जिसकी वजह से टीम ने 10 में से 6 मुकाबले जीत लिए हैं। हालांकि, आज खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग यूनिट फेल हुई है, जिससे साफ दिख रहा है कि बल्लेबाजों ने इस टीम के गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन को ढककर रखा था और अब जैसे-जैसे यह टीम हारती जा रही है पर्दा खुलता जा रहा है।
1 सीजन में सबसे ज्यादा बार 200 रन खाने वाली टीमों में शामिल
आईपीएल के एक सीजन में 7 बार 200 से अधिक रन खर्च करने वाली राजस्थान रॉयल्स पहली टीम नहीं बनी है, बल्कि इससे पहले भी तीन टीमों ने ऐसा किया है और एक बार राजस्थान रॉयल्स भी खुद ही कर चुकी है। आईपीएल के इतिहास में सबसे पहले एक सीजन में 7 बार 200 से अधिक रन खर्च करने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने साल 2024 में बनाया था। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने 2025 में इसे दोहराया। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने भी 2025 के सीजन में 7 बार 200 से अधिक रन खर्चे। पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने भी 2025 में ऐसा किया। अब राजस्थान रॉयल्स ने एक बार फिर 2026 के आईपीएल सीजन में ऐसा कर दिया है और अभी इस टीम के तीन मैच बचे हुए हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है एक सीजन में सबसे ज्यादा बार 200 से अधिक रन खर्च करने का रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स के नाम दर्ज हो जाए।
एक सीज़न में सबसे ज़्यादा बार 200 से ज्यादा रन देने वाली टीमें
7 - SRH (2024)
7 - RR (2025)
7 - LSG (2025)
7 - PBKS (2025)
7* - RR (2026)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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