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राजस्थान रॉयल्स को क्वालीफायर 2 में क्यों मिली करारी हार? कप्तान रियान पराग ने गिनाए कारण

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ क्वालीफायर 2 में मिली हार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ रन कम बनाए, जबकि ओपनर्स को जल्दी आउट नहीं कर सके। वैभव की भी तारीफ उन्होंने की।

राजस्थान रॉयल्स को क्वालीफायर 2 में क्यों मिली करारी हार? कप्तान रियान पराग ने गिनाए कारण

IPL 2026 के क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स को गुजरात टाइटन्स के हाथों शर्मनाक हार मिली। इस हार के बाद राजस्थान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई और गुजरात को फाइनल का टिकट मिल गया। इस हार का कारण राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने बताया है। उनका कहना है कि हमने 20-25 रन कम बनाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें ओपनिंग जोड़ी को जल्दी आउट करना था, जो नहीं कर सके। इसके साथ-साथ रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की और कहा कि वह स्लॉगर नहीं है, बल्कि कैलकुलेट करके हिट करता है।

रियान पराग ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, "यह एक पार स्कोर था। मुझे लगता है कि 215 का स्कोर डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि दूसरी इनिंग्स में भारी रोलर के बाद विकेट थोड़ा बेहतर हो गया था। पहली इनिंग्स में, मुझे लगा कि स्पिनर्स के पास थोड़ी ज़्यादा ग्रिप थी और छोटी, धीमी गेंदें थोड़ी ज्यादा ऊपर आ रही थीं। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक ठीक-ठाक स्कोर था, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था। एक समय ऐसा लग रहा था कि 230 का स्कोर बन जाएगा, जो इन बड़े गेम्स में फर्क ला सकता है - वे एक्स्ट्रा 15-20 रन। मुझे लगता है कि 230-240 का स्कोर उस चेज़ को सच में चैलेंजिंग बना देता, लेकिन 215 के स्कोर के साथ, उनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, हम जानते थे कि हमें ओपनर्स को जल्दी आउट करना होगा, जो हमने नहीं किया और उसके बाद यह हमेशा एक मुश्किल रास्ता होने वाला था।"

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टीम के इस सीजन के प्रदर्शन को लेकर रियान पराग ने कहा, "यह कई पॉजिटिव बातों के साथ एक अच्छा सीजन रहा है। असल में, बहुत सारी पॉजिटिव बातें, लेकिन अगर मुझे इसे एक लाइन या कुछ लाइनों में बताना हो, तो मुझे लगता है कि हमें क्वालीफाई नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत सारे युवा चेहरे थे, कम अनुभवी, IPL में कम क्रिकेट खेला गया और बहुत सारे नए बदलाव और कॉम्बिनेशन हमने ट्राई और टेस्ट किए, लेकिन मुझे लगता है कि लड़कों ने जो कैरेक्टर दिखाया है और आज हम IPL में जहां पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि यह आगे के लंबे सफर के लिए एक शानदार शुरुआत है।"

टीम में आगे सुधारों और सूर्यवंशी पर कप्तान पराग ने कहा, "मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एक तरीका है जहां आप बस जाकर स्लॉग करते हैं और फिर आपको बहुत सारे रन मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से उसने बैटिंग की, वह सिर्फ स्लॉगिंग नहीं है। यह ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं है। अगर आप सिर्फ पहली बॉल से ही आगे बढ़ रहे होते तो आप आज जो किया वह नहीं कर सकते। वह कैलकुलेट करता है, वह कंडीशन का अंदाज़ा लगाता है। वह सचमुच सब कुछ अच्छे से करता है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे? लेकिन उम्मीद है कि वह ऐसा करता रहेगा। उम्मीद है कि वह हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा और देश के लिए और नाम रोशन करेगा और उम्मीद है कि वह राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलता रहेगा और हमें दूसरी चैंपियनशिप दिलाएगा।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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