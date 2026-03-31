CSK को हराकर फूले नहीं समा रहे रियान पराग, बोले- हम देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को बुरी तरह हराया। कप्तान रियान पराग ने अपनी टीम के बल्लेबाज और गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। उन्होंने टॉस को भी अहम बताया।
राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में शानदार जीत मिली है। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को गुवाहटी के मैदान पर हराया है। रियान पराग अब राजस्थान की टीम के फुल टाइम कैप्टन हैं और वह इस भूमिका में खुश नजर आए। रियान पराग ने ये भी बताया कि टॉस उनके लिए लकी साबित हुआ, जबकि अपने गेंदबाज और बल्लेबाजों की भी उन्होंने तारीफ की। साथ में ये भी बता दिया कि बैटिंग ऑर्डर इस टूर्नामेंट में टीम का यही रहने वाला है।
रियान पराग ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "टॉस में मैं लकी रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने इसे अंजाम दिया, CSK के आने से पहले, मुझे लगता है, हमारे पास कुछ दिन की प्रैक्टिस थी और यह एक रेड-सॉइल विकेट था, लेकिन फिर बहुत बारिश भी हुई, इसलिए हमें पता था कि नमी का रोल होगा। और हां, मुझे लगता है कि सभी ने प्लान को बहुत अच्छे से अंजाम दिया।"
RR का फुल-टाइम कैप्टन होने पर रियान ने कहा, "निश्चित रूप से यह बेहतर है। इसमें बहुत तैयारी की गई है। मुझे पता है कि मेरा कैप्टन होना एक ऐसा हिस्सा है, जिसके लिए मुझे खुश होना चाहिए और मुझे इसके लिए फ्रेंचाइजी को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन फिर इस साल का गोल ट्रॉफी जीतना है और हमने प्लानिंग, स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत समय लगाया है। मैंने पहले एक इंटरव्यू में कहा है कि हम एक ऐसी टीम बनना चाहते हैं जो स्मार्ट क्रिकेट खेले। हम कंडीशन को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और उसके हिसाब से ढलना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमने आज यह बहुत अच्छा किया।"
टीम की इस मैच में गेंदबाजी को लेकर पराग ने कहा, "जो भी आए, जोफ और नंद्रे, हम उनसे हर बार यही उम्मीद करते हैं, वे बहुत तेज थे। सैंडी भैया (संदीप शर्मा) अपना काम कर रहे हैं। जड्डू भैया आ रहे हैं, मुझे लगता है कि गुवाहाटी उनके लिए थोड़ा ज्यादा सही था। और फिर बृजेश, यंगस्टर, मुझे लगता है कि वह CSK के खिलाफ पहले गेम में खचाखच भरी भीड़ के बीच आए, उन्होंने जो किया वह कमाल का था, इसलिए मैं सच में इस सीजन के लिए बेताब हूं।"
आप वैभव को क्या कहते हैं? इस सवाल के जवाब में कप्तान ने कहा, "मैं उनसे यही कहता हूं कि तुम 14 गेम खेलने वाले हो और गेम में चाहे कुछ भी हो, तुम्हें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है, उससे तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तुम बस मैदान में जाओ। उन्हें बैटिंग करना पसंद है। मैंने पक्का किया है कि मैंने कोचों को बता दिया है कि उन्हें जितनी बैटिंग चाहिए, उतनी करने को मिले और वह जाकर कुछ ऐसी चीजें करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं और ध्रुव, जब हम चौथे ओवर तक वहां बैठे थे, तो हम बस हैरान थे। जैसे, क्या हो रहा है? जैसे, वह यह कैसे कर रहा है? लेकिन फिर मैं सच में खुश हूं कि वह मेरी टीम में हैं।"
कप्तान से पूछा गया कि क्या यह RR का बैटिंग ऑर्डर होगा? इस पर रियान बोले, "हां, हम यही प्लान कर रहे हैं। ध्रुव तीसरे नंबर पर आएगा, हेटी (हेटमायर) पांचवें नंबर पर बैटिंग करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इनिंग्स के बाद के हिस्से में भी उस लेफ्टी-राइटी की जरूरत है। तो उम्मीद है कि यह बना रहेगा और हम इस बैटिंग लाइन-अप के साथ कुछ गेम जीतेंगे।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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