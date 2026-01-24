Cricket Logo
यश दयाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, RCB के गेंदबाज पर रेप का आरोप; अब मिला ये आदेश

यश दयाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, RCB के गेंदबाज पर रेप का आरोप; अब मिला ये आदेश

संक्षेप:

Yash Dayal Rape Case: यश दयाल को राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। आरसीबी के तेज गेंदबाज को 30 जनवरी तक थाने में पेश होने का आदेश दिया गया है।

Jan 24, 2026 01:40 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने रेप के आरोपी गेंदबाज की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने साफ कर दिया कि दयाल को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। जस्टिस गणेश राम मीणा की सिंगल बेंच ने उन्हें 30 जनवरी तक थाने में पेश होने का आदेश दिया। उन्हें जयपुर के सांगानेर थाने में पेश होना है। 28 वर्षीय गेंदबाज पर जयपुर की एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया था। लड़की ने दो साल बाद केस दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि दयाल ने करियर बनाने का झांसा देकर रेप किया।

दयाल के वकील ने आरोपों को किया खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट में यह सुनवाई दयाल की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई, जिसे पहले यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। याचिका के दौरान दयाल के वकील ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों के बीच संबंध सार्वजनिक जगहों और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में ही रहे और दावा किया कि शिकायत झूठी और ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से दर्ज करवाई गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एफआईर में कथित तौर पर पीड़िता की नाबालिग उम्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

गाजियाबाद में भी रेप का एक केस दर्ज है

मामला जुलाई 2025 में जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि यश दयाल ने एक 17 वर्षीय लड़की को क्रिकेट करियर संबंधी सहायता का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और कथित तौर पर दुष्कर्म किया। दयाल के खिलाफ गाजियाबाद में भी रेप का एक केस दर्ज है। यहां की एक लड़की ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।

हाईकोर्ट ने पहले राहत देने से इंकार किया

गौरतलब है कि जयपुर मामले में हाईकोर्ट ने पहले राहत देने से इंकार कर दिया था। इस नए फैसले के बाद भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। न्यायालय जांच अधिकारी से पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कह चुका है। अगली सुनवाई आगे की तारीख पर होगी और तब तक दयाल को पेश होना होगा।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
