PBKS vs MI Weather Report: पंजाब वर्सेस मुंबई मैच पर छाए काले बादल, देखें धर्मशाला के आज के मौसम का हाल
PBKS vs MI Weather Report: पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस आज का आईपीएल मैच धर्मशाला में खेला जाना है। हालांकि इस मैच पर बारिश का साया है। मैच से एक दिन पहले भी धर्मशाला में खूब बारिश हुई है। आईए आज के मौसम का हाल जानते हैं-
PBKS vs MI Weather Report- पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस आज का आईपीएल मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। पंजाब वर्सेस मुंबई मैच भारतीय समयानुसार 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। पहले 7 में से 6 मैच जीतने वाली पंजाब किंग्स की टीम बुरी तरह लय खो चुकी है। पिछले चार मैचों में उन्होंने हार का चौका लगाया है। अगर उन्हें प्लेऑफ का टिकट हासिल करना है तो आज के मैच में जीत बेहद जरूरी है। वहीं मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। आज उनकी नजरें खुलकर खेलने पर होगी। हालांकि PBKS vs MI मैच पर बारिश का साया है, जो पंजाब और उनके फैंस की प्लेऑफ की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। आईए एक नजर पंजाब वर्सेस मुंबई मैच की वेदर रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं-
PBKS vs MI वेदर रिपोर्ट 14 मई
पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान बारिश की संभावनाएं 55 प्रतिशत है। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में इस समय पड़ रही भीषण गर्मी के विपरीत, यह ऊँचाई पर स्थित स्टेडियम काफ़ी ठंडा रहेगा; यहां शाम के समय तापमान 12°C से 18°C के बीच रहने की उम्मीद है। हालांकि HPCA स्टेडियम अपने अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम के लिए मशहूर है, फिर भी अगर लगातार तेज बारिश होती है, तो मैच शुरू होने में देरी हो सकती है या मैच छोटा करना पड़ सकता है। IPL 2026 के नियमों के मुताबिक, मैच का नतीजा निकलने के लिए दोनों टीमों को कम से कम पांच-पांच ओवर खेलने जरूरी हैं; अगर ऐसा नहीं होता है, तो दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट मिलेगा—एक ऐसी स्थिति जो पंजाब की टॉप-4 में जगह बनाने की उम्मीदों को झटका लग सकता है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मैच के दिन धर्मशाला में बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है। हालाँकि, शाम के समय बारिश होने की संभावना काफी कम है, और मैच के समय खेल में रुकावट आने का चांस भी बहुत कम है।
PBKS vs MI टॉस का समय
पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस आज के आईपीएल मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होना है, जबकि मैच आधे घंटे बाद 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। अगर मैच से पहले बारिश दस्तक देती है तो मुकाबला शुरू होने में देरी हो सकती है।
PBKS vs MI स्क्वॉड
मुंबई इंडियंस टीम: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा, एएम ग़ज़नफ़र, ट्रेंट बोल्ट, रघु शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, हार्दिक पंड्या, केशव महाराज, अश्विनी कुमार, मयंक मारकंडे, शेरफेन रदरफोर्ड, दानिश मालेवार, कृष भगत, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार
पंजाब किंग्स टीम: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, मार्को जानसन, बेन द्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, प्रवीण दुबे, विजयकुमार विशाक, लॉकी फर्ग्यूसन, अजमतुल्लाह उमरजई, नेहल वढेरा। मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पाइला अविनाश, विशाल निशाद
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।