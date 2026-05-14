PBKS vs MI Weather Report: पंजाब वर्सेस मुंबई मैच पर छाए काले बादल, देखें धर्मशाला के आज के मौसम का हाल

PBKS vs MI Weather Report: पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस आज का आईपीएल मैच धर्मशाला में खेला जाना है। हालांकि इस मैच पर बारिश का साया है। मैच से एक दिन पहले भी धर्मशाला में खूब बारिश हुई है। आईए आज के मौसम का हाल जानते हैं-

PBKS vs MI Weather Report- पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस आज का आईपीएल मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। पंजाब वर्सेस मुंबई मैच भारतीय समयानुसार 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। पहले 7 में से 6 मैच जीतने वाली पंजाब किंग्स की टीम बुरी तरह लय खो चुकी है। पिछले चार मैचों में उन्होंने हार का चौका लगाया है। अगर उन्हें प्लेऑफ का टिकट हासिल करना है तो आज के मैच में जीत बेहद जरूरी है। वहीं मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। आज उनकी नजरें खुलकर खेलने पर होगी। हालांकि PBKS vs MI मैच पर बारिश का साया है, जो पंजाब और उनके फैंस की प्लेऑफ की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। आईए एक नजर पंजाब वर्सेस मुंबई मैच की वेदर रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं-

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PBKS vs MI वेदर रिपोर्ट 14 मई पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान बारिश की संभावनाएं 55 प्रतिशत है। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में इस समय पड़ रही भीषण गर्मी के विपरीत, यह ऊँचाई पर स्थित स्टेडियम काफ़ी ठंडा रहेगा; यहां शाम के समय तापमान 12°C से 18°C ​​के बीच रहने की उम्मीद है। हालांकि HPCA स्टेडियम अपने अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम के लिए मशहूर है, फिर भी अगर लगातार तेज बारिश होती है, तो मैच शुरू होने में देरी हो सकती है या मैच छोटा करना पड़ सकता है। IPL 2026 के नियमों के मुताबिक, मैच का नतीजा निकलने के लिए दोनों टीमों को कम से कम पांच-पांच ओवर खेलने जरूरी हैं; अगर ऐसा नहीं होता है, तो दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट मिलेगा—एक ऐसी स्थिति जो पंजाब की टॉप-4 में जगह बनाने की उम्मीदों को झटका लग सकता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मैच के दिन धर्मशाला में बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है। हालाँकि, शाम के समय बारिश होने की संभावना काफी कम है, और मैच के समय खेल में रुकावट आने का चांस भी बहुत कम है।

PBKS vs MI टॉस का समय पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस आज के आईपीएल मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होना है, जबकि मैच आधे घंटे बाद 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा। अगर मैच से पहले बारिश दस्तक देती है तो मुकाबला शुरू होने में देरी हो सकती है।

PBKS vs MI स्क्वॉड मुंबई इंडियंस टीम: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रित बुमरा, एएम ग़ज़नफ़र, ट्रेंट बोल्ट, रघु शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, हार्दिक पंड्या, केशव महाराज, अश्विनी कुमार, मयंक मारकंडे, शेरफेन रदरफोर्ड, दानिश मालेवार, कृष भगत, मोहम्मद सलाउद्दीन इजहार