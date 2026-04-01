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IPL 2026 में ‘इलीगल बैट’ से बल्लेबाजी करने उतरे राहुल तेवतिया, अंपायर ने पकड़ा और फिर…

Apr 01, 2026 06:47 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटन्स के फिनिशर राहुल तेवतिया ‘इलीगल बैट’ से बल्लेबाजी करने उतरे। मैदानी अंपायर ने उनको पकड़ा और फिर बैट चेक करने के बाद उसे बदलवा दिया गया। 

IPL 2026 में ‘इलीगल बैट’ से बल्लेबाजी करने उतरे राहुल तेवतिया, अंपायर ने पकड़ा और फिर…

गुजरात टाइटन्स के बल्लेबाज राहुल तेवतिया के लिए उस समय मुश्किलें खड़ी हो गईं, जब उनको अंपायर ने मोटा बल्ला यूज करने के लिए पकड़ लिया। अंपायर ने बैट गेज से जब बैट को चेक किया तो बल्ला मोटा था, जिसे क्रिकेट की भाषा में इलीगल बैट कहा जाता है। अंपायर ने राहुल तेवतिया को बैट बदलने के लिए कहा। राहुल तेवतिया ने भी देर नहीं की और बैट को जल्द ही बदल लिया। अब सवाल ये है कि इसके लिए सजा का प्रावधान क्या है? इसके बारे में विस्तार से समझ लीजिए।

दरअसल, आईपीएल 2025 से खिलाड़ियों के बैट चेक होने शुरू हो गए हैं। मैच से पहले, बल्लेबाजी के लिए जाने से पहले और बीच मैदान पर अब बल्ले चेक होते हैं। बैट को फोर्थ अंपायर या फिर फील्ड अंपायर कभी भी चेक कर सकते हैं। अंपायरों के पास एक बैट गेज होता है, जिसमें से बल्ला अगर नहीं निकलता है तो उस बल्ले को बल्लेबाज को चेंज करने के लिए बोला जाता है। राहुल तेवतिया के केस में भी यही हुआ। राहुल तेवतिया शायद ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके बल्ले के पीछे स्टीकर लगा हुआ है, जिसकी वजह से बैट गेज आर-पार नहीं हो रहा है, लेकिन अंपायरों ने उनकी नहीं सुनी और बल्ला चेंज करवा दिया।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

बल्ले को लेकर एमसीसी के नियम हैं कि बैट की मोटाई 67mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और किनारे 40mm से ज्यादा मोटे न हों। इसके लिए गेज भी बनाया गया है। अब सवाल ये है कि इसमें क्या कोई सजा है? जिस तरह गेंद के साथ छेड़छाड़ करने पर 5 रन की पेनल्टी होती है और सजा का भी प्रावधान है तो क्या इलीगल बैट पर किसी तरह की सजा है? इसका जवाब है नहीं। आप एक बार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बार-बार आपका बैट अगर इलीगल पाया जाता है तो आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से आपकी 50 फीसदी तक की मैच फीस काटी जा सकती है। रनों की पेनल्टी नहीं है और न मैच का कोई बैन।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


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