IPL 2026 में ‘इलीगल बैट’ से बल्लेबाजी करने उतरे राहुल तेवतिया, अंपायर ने पकड़ा और फिर…
IPL 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ गुजरात टाइटन्स के फिनिशर राहुल तेवतिया ‘इलीगल बैट’ से बल्लेबाजी करने उतरे। मैदानी अंपायर ने उनको पकड़ा और फिर बैट चेक करने के बाद उसे बदलवा दिया गया।
गुजरात टाइटन्स के बल्लेबाज राहुल तेवतिया के लिए उस समय मुश्किलें खड़ी हो गईं, जब उनको अंपायर ने मोटा बल्ला यूज करने के लिए पकड़ लिया। अंपायर ने बैट गेज से जब बैट को चेक किया तो बल्ला मोटा था, जिसे क्रिकेट की भाषा में इलीगल बैट कहा जाता है। अंपायर ने राहुल तेवतिया को बैट बदलने के लिए कहा। राहुल तेवतिया ने भी देर नहीं की और बैट को जल्द ही बदल लिया। अब सवाल ये है कि इसके लिए सजा का प्रावधान क्या है? इसके बारे में विस्तार से समझ लीजिए।
दरअसल, आईपीएल 2025 से खिलाड़ियों के बैट चेक होने शुरू हो गए हैं। मैच से पहले, बल्लेबाजी के लिए जाने से पहले और बीच मैदान पर अब बल्ले चेक होते हैं। बैट को फोर्थ अंपायर या फिर फील्ड अंपायर कभी भी चेक कर सकते हैं। अंपायरों के पास एक बैट गेज होता है, जिसमें से बल्ला अगर नहीं निकलता है तो उस बल्ले को बल्लेबाज को चेंज करने के लिए बोला जाता है। राहुल तेवतिया के केस में भी यही हुआ। राहुल तेवतिया शायद ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके बल्ले के पीछे स्टीकर लगा हुआ है, जिसकी वजह से बैट गेज आर-पार नहीं हो रहा है, लेकिन अंपायरों ने उनकी नहीं सुनी और बल्ला चेंज करवा दिया।
बल्ले को लेकर एमसीसी के नियम हैं कि बैट की मोटाई 67mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और किनारे 40mm से ज्यादा मोटे न हों। इसके लिए गेज भी बनाया गया है। अब सवाल ये है कि इसमें क्या कोई सजा है? जिस तरह गेंद के साथ छेड़छाड़ करने पर 5 रन की पेनल्टी होती है और सजा का भी प्रावधान है तो क्या इलीगल बैट पर किसी तरह की सजा है? इसका जवाब है नहीं। आप एक बार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बार-बार आपका बैट अगर इलीगल पाया जाता है तो आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से आपकी 50 फीसदी तक की मैच फीस काटी जा सकती है। रनों की पेनल्टी नहीं है और न मैच का कोई बैन।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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