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चिन्नास्वामी में अब एक छोर पर होंगे राहुल द्रविड़ और दूसरे पर अनिल कुंबले, हो गया खास ऐलान

Apr 05, 2026 08:27 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 का 11वां लीग मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू होना था। इससे पहले एक बड़ा ऐलान कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने किया। एक छोर पर राहुल द्रविड़ और दूसरे छोर पर अनिल कुंबले स्टेडियम में होंगे।

चिन्नास्वामी में अब एक छोर पर होंगे राहुल द्रविड़ और दूसरे पर अनिल कुंबले, हो गया खास ऐलान

IPL 2026 का 11वां लीग मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियमम में रविवार की शाम साढ़े 7 बजे से मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले से पहले एक खास पल उस समय देखने को मिला, जब पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले को कर्नाटक क्रिकेट स्टेट एसोसिएशन से एक खास तोहफा मिला।

दरअसल, केएससीए ने बेंगलुरु के इस मशहूर स्टेडियम में एक छोर राहुल द्रविड़ और दूसरा छोर अनिल कुंबले के नाम पर रखने का फैसला किया है। इसका ऐलान आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच से पहले हुआ। दोनों एंड का उद्घाटन भी मैच से पहले हो गया। राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले को स्मृति चिन्ह भी इस दौरान भेंट किया गया। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के लिए ये खास लम्हा था।

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आमतौर पर खिलाड़ियों के नाम के स्टैंड स्टेडियम में देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी एंड यानी छोर का नाम खिलाड़ियों के नाम पर बहुत कम बार देखा गया है। राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले ने भारतीय क्रिकेट की लंबे समय तक सेवा की है। खिलाड़ी, कप्तान और फिर कोच के तौर पर भी दोनों दिग्गज भारतीय क्रिकेट के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन अब वे अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं या आईपीएल में कोचिंग या कमेंट्री करते हैं।

आपको बता दें, आईपीएल 2025 के बाद आरसीबी की टीम ट्रॉफी जीतने के दूसरे दिन बेंगलुरु आई थी। इसी स्टेडियम में एक कार्यक्रम होना था, जिसके लिए फैंस पहुंचने वाले थे, लेकिन सुरक्षा चूक के कारण भगदड़ हो गई और 11 लोगों की जान उसमें चली गई थी। इस स्टेडियम में 11 कुर्सी उन 11 दिवंगत आत्माओं के नाम पर की गई हैं, जो हर मैच के दौरान खाली रहेंगी।

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उस दर्दनाक हादसे के बाद इस स्टेडियम को मैच मिलना बंद हो गए थे। एक तरह से बीसीसीआई ने भी इस स्टेडियम को बैन कर दिया था, लेकिन केएससीए के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद और अन्य अधिकारियों ने आईपीएल की वापसी यहां करा ही दी। स्टेडियम में कुछ बदलाव फैंस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। इसके बाद ही स्टेडियम में मैच आयोजित करने की अनुमति मिली है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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