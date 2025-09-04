नस्लभेदी, दोहरा मापदंड... IPL थप्पड़कांड का वीडियो लीक होने पर माइकल क्लार्क पर भड़के उथप्पा
रॉबिन उथप्पा ने हरभजन सिंह और श्रीसंत से जुड़े बहुचर्चित थप्पड़ कांड का वीडियो लीक किए जाने को लेकर माइकल क्लार्क पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसे ही मामले से अगर कोई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जुड़ा होता तो भी क्या वह ऐसा ही करते? उन्होंने नस्लीय भेदभाव और दोहरे मापदंड पर भी सवाल किए।
इंडियन प्रीमियर लीग के पहले ही सीजन 2008 में हरभजन सिंह और एस श्रीसंत के बीच का थप्पड़ कांड काफी कुख्यात रहा था। तब भज्जी ने तेज गेंदबाज को थप्पड़ जड़ दिया था। उस वाकये की अब भी चर्चा होती रहती है लेकिन 17 साल तक उस घटना का वीडियो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं था। अब आईपीएल के तत्कालीन कमिश्नर ललित मोदी ने माइकल क्लार्क के साथ पॉडकास्ट के दौरान थप्पड़ कांड का वीडियो लीक कर दिया है। इस पर क्रिकेट जगत से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। श्रीसंत की पत्नी और खुद हरभजन सिंह ने वीडियो लीक किए जाने की तीखी आलोचना की है। थप्पड़कांड वाले मैच का हिस्सा रहे पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने वीडियो लीक के लिए माइकल क्लार्क को भी खूब खरी-खोटी सुनाई है। वह वीडियो लीक से इतने आक्रोशित हैं कि F वर्ड तक का इस्तेमाल कर गए।
उथप्पा ने जैरोड किंबर के किम-अप्पा शो में कहा, 'आईपीएल के दौरान थप्पड़कांड हुआ। वॉट द F... मैन? कोई इस तरह का काम करके बच कैसे सकता है? अब कल्पना कीजिए कि अगर हम कोई ऐसा क्लिप रखते जो किसी ऑस्ट्रेलियाई ने किया होता तो उसे अप्रिय माना जाता, उसे ढंककर रखा जाता...और अब आप जाते हैं और किसी का इंटरव्यू करते हैं, आपको उस फाइल का एक्सेस मिल जाता है। क्या आप उसे पब्लिश करना सही मानते हैं? उसे पूरी दुनिया को दिखाना सही मानते हैं? क्या उससे जुड़े उन दो लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं है? 20 साल बाद?'
पूरे मामले में माइकल क्लार्क को कठघरे में खड़ा करते हुए उथप्पा ने कहा कि यह उनका नस्लभेदी दोहरा मापदंड है। उन्होंने सवाल किया कि अच्छे-बुरे का आपका सेंस कहा गया? दूसरे लोगों की भावनाओं का सम्मान कहा गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ और ज्यादा व्यूज के लिए आप लोगों के साथ इस तरह पेश नहीं आ सकते।
2008 में मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स के मैच के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तब हरभजन सिंह ने उल्टे हाथ से श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया। उसके लिए उन्हें 11 मैचों के बैन का सामना करना पड़ा। ललित मोदी के वीडियो लीक किए जाने से पहले दुनिया ने वो क्लिप नहीं देखा था। थप्पड़कांड के बाद का एक वीडियो जरूर सामने आया था जिसमें श्रीसंत रोते हुए दिख रहे थे।
उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर हरभजन सिंह कई बार दुख जता चुके हैं। यहां तक कि माफी भी मांग चुके हैं। वीडियो लीक होने के बाद भी उन्होंने कहा कि वह अपनी हरकत पर आज भी शर्मिंदा महसूस करते हैं लेकिन वीडियो लीक नहीं होना चाहिए था।
