R Ashwin who returned to CSK after 9 years is breaking ties with the franchise the reason is not clear 9 साल बाद CSK में वापसी करने वाले अश्विन फ्रेंचाइजी से तोड़ रहे नाता, वजह साफ नहीं, Ipl Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL 2025R Ashwin who returned to CSK after 9 years is breaking ties with the franchise the reason is not clear

9 साल बाद CSK में वापसी करने वाले अश्विन फ्रेंचाइजी से तोड़ रहे नाता, वजह साफ नहीं

आर अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ने का फैसला किया है। इसके पीछे क्या वजह है? वह कोई अन्य फ्रेंचाइजी जॉइन करेंगे या नहीं? ये अभी साफ नहीं है। अश्विन 9 साल बाद आईपीएल 2025 में सीएसके की तरफ से खेलते हुए नजर आए थे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 8 Aug 2025 04:51 PM
share Share
Follow Us on
9 साल बाद CSK में वापसी करने वाले अश्विन फ्रेंचाइजी से तोड़ रहे नाता, वजह साफ नहीं

दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने फ्रेंचाइजी को अपनी इच्छा बता दी है। अश्विन ने 2025 के आईपीएल में ही 9 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स में वापस आए थे। फ्रेंचाइजी ने उन्हें मेगा ऑक्शन में 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था।

अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी। 2010 से 2015 तक वह सीएसके का हिस्सा रहे। 2016 से 2024 तक वह दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी अलग-अलग टीमों के साथ खेले। 2025 में 9 साल बाद वह फिर सीएसके में खेलते दिखे।

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अश्विन ने सीएसके से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने अपने फैसले के बारे में फ्रेंचाइजी को बता दिया है। वैसे उनके इस फैसले की वजह क्या है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें:संजू सैमसन के बदले में CSK से 2 खिलाड़ी चाहती है RR; क्या बात बनेगी?

अश्विन न सिर्फ सीएसके छोड़ने वाले हैं, बल्कि सीएसके एकेडमी के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस का पद भी छोड़ने वाले हैं। उन्हें पिछले साल ही यह जिम्मेदारी मिली है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अश्विन नहीं चाहते कि अगर वह किसी और फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ते हैं तो सीएसके एकेडमी से उनके जुड़ाव की वजह से हितों के टकराव जैसी स्थिति पैदा हो। इसलिए वह सीएसके के साथ-साथ उसकी एकेडमी से भी नाता तोड़ेंगे।

ये भी पढ़ें:हम साथ-साथ हैं, अगले 15-20 साल भी साथ रहेंगे...धोनी का CSK को लेकर बड़ा इशारा

आईपीएल 2025 न तो अश्विन के लिए अच्छा रहा और न ही सीएसके के लिए। उन्होंने सीजन में कुल 9 मैच खेले, जिनमें वह सिर्फ 7 विकेट ही ले सके। उनका बल्ला भी खामोश रहा। 9 मैच वह सिर्फ 33 रन ही बना सके। इसी तरह उनकी टीम सीएसके के लिए भी आईपीएल 2025 किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। वह पॉइंट टेबल में सबसे फिसड्डी टीम रही।

R Ashwin Chennai Super Kings IPL

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।