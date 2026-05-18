अश्विन ने बताया पंजाब किंग्स की बर्बादी का कारण, मगर साथ दे दिया ट्रॉफी जीतने का 'फॉर्मूला'
रविचंद्रन अश्विन ने पंजाब किंग्स को वह फॉर्मूला बताया है, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स इतनी सफल हैं और पंजाब किंग्स 19वें सीजन में भी पहली ट्रॉफी की तलाश में है।
टीम इंडिया के पूर्व महान ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पंजाब किंग्स को वह फॉर्मूला बताया है, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल में इतनी ज्यादा सफल हैं। पंजाब किंग्स की कप्तानी कर चुके अश्विन ने माना है कि पंजाब की फ्रेंचाइजी होम एडवांटेज नहीं उठा पा रही है, क्योंकि लगभग हर सीजन में वह आधे होम मैच कहीं तो आधे होम मैच कहीं खेलती है, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। अश्विन ने एमआई, सीएसके और केकेआर के अलावा एसआरएच का भी उदाहरण दिया।
अश्विन ने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा है कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद की फ्रेंचाइजी इतनी सफल इसलिए हैं, क्योंकि ये अपने होम मैच कभी भी अपने होम ग्राउंड के अलावा किसी अन्य स्टेडियम में नहीं खेलती हैं। वहीं, पंजाब किंग्स को अपना होम ग्राउंड मोहाली से न्यू चंडीगढ़ के रूप में बदलना पड़ा है। इसके अलावा हर सीजन टीम से 2 या 3 होम गेम किसी अन्य शहर में जाकर भी खेलती है। इसका खामियाजा उन्हें लगातार भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वेन्यू चेंज से दर्शक जरूर मिलते हैं, लेकिन टीम को फायदा नहीं मिलता।
आर अश्विन ने बताया, "मैं डिफेंस के लिए नहीं बोल रहा, पर मैं पिछले एपिसोड में भी कहा था तीन चार जो चैंपियन टीमें हैं आईपीएल की, उनका होम ग्राउंड कभी बदलता ही नहीं है। आप मुल्लांपुर में लगातार सक्सेसफुल मैचेस जीते हैं और आप जा रहे हो धर्मशाला। धर्मशाला में लगातार तीन होम गेम हार गए आप लोग।"
इससे पहले के वीडियो में अश्विन ने कहा था, "केकेआर, सीएसके और एमआई तीन टीम जो बहुत ज्यादा ट्रॉफी जीती हैं। तीन, पांच और पांच 19 सीजन में से 13 ट्रॉफी हैं इनके हाथ में। एसआरएच ने भी दो टाइटल जीते हैं। एक डेक्कन चार्जर्स का था और एक एसआरएच का तो दो ट्रॉफी पकड़ लीजिए कुल हो गईं 15। कभी ये टीम्स ने उनका होम वेन्यू बदला है? नहीं न। अगर 15 ट्रॉफी जीतने वाली टीमें सारे होम गेम एक ही वेन्यू में खेल रहे हैं। उनके लिए कुछ तो कुछ रहेगा ना यार।"
उन्होंने आगे कहा, "देखिए हम कह सकते हैं पंजाब को हम बाहर से, क्योंकि मैं वहां निजी तौर पर वहां रहा हूं और खेला हूं। यह गलत चीज है। हम लगातार मोहाली में पांच मैच जीते थे। इंदौर गए तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसलिए, मैं यह कह रहा हूं कि पंजाब को मुल्लांपुर में ही खेलना चाहिए, जो धर्मशाला में जाकर खेल रहे है। जहां पहले बैटिंग करने के लिए विकेट इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा बॉल नीचे रहा है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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