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अश्विन ने बताया पंजाब किंग्स की बर्बादी का कारण, मगर साथ दे दिया ट्रॉफी जीतने का 'फॉर्मूला'

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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रविचंद्रन अश्विन ने पंजाब किंग्स को वह फॉर्मूला बताया है, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स इतनी सफल हैं और पंजाब किंग्स 19वें सीजन में भी पहली ट्रॉफी की तलाश में है।

अश्विन ने बताया पंजाब किंग्स की बर्बादी का कारण, मगर साथ दे दिया ट्रॉफी जीतने का 'फॉर्मूला'

टीम इंडिया के पूर्व महान ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पंजाब किंग्स को वह फॉर्मूला बताया है, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल में इतनी ज्यादा सफल हैं। पंजाब किंग्स की कप्तानी कर चुके अश्विन ने माना है कि पंजाब की फ्रेंचाइजी होम एडवांटेज नहीं उठा पा रही है, क्योंकि लगभग हर सीजन में वह आधे होम मैच कहीं तो आधे होम मैच कहीं खेलती है, जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। अश्विन ने एमआई, सीएसके और केकेआर के अलावा एसआरएच का भी उदाहरण दिया।

अश्विन ने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा है कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद की फ्रेंचाइजी इतनी सफल इसलिए हैं, क्योंकि ये अपने होम मैच कभी भी अपने होम ग्राउंड के अलावा किसी अन्य स्टेडियम में नहीं खेलती हैं। वहीं, पंजाब किंग्स को अपना होम ग्राउंड मोहाली से न्यू चंडीगढ़ के रूप में बदलना पड़ा है। इसके अलावा हर सीजन टीम से 2 या 3 होम गेम किसी अन्य शहर में जाकर भी खेलती है। इसका खामियाजा उन्हें लगातार भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वेन्यू चेंज से दर्शक जरूर मिलते हैं, लेकिन टीम को फायदा नहीं मिलता।

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आर अश्विन ने बताया, "मैं डिफेंस के लिए नहीं बोल रहा, पर मैं पिछले एपिसोड में भी कहा था तीन चार जो चैंपियन टीमें हैं आईपीएल की, उनका होम ग्राउंड कभी बदलता ही नहीं है। आप मुल्लांपुर में लगातार सक्सेसफुल मैचेस जीते हैं और आप जा रहे हो धर्मशाला। धर्मशाला में लगातार तीन होम गेम हार गए आप लोग।"

इससे पहले के वीडियो में अश्विन ने कहा था, "केकेआर, सीएसके और एमआई तीन टीम जो बहुत ज्यादा ट्रॉफी जीती हैं। तीन, पांच और पांच 19 सीजन में से 13 ट्रॉफी हैं इनके हाथ में। एसआरएच ने भी दो टाइटल जीते हैं। एक डेक्कन चार्जर्स का था और एक एसआरएच का तो दो ट्रॉफी पकड़ लीजिए कुल हो गईं 15। कभी ये टीम्स ने उनका होम वेन्यू बदला है? नहीं न। अगर 15 ट्रॉफी जीतने वाली टीमें सारे होम गेम एक ही वेन्यू में खेल रहे हैं। उनके लिए कुछ तो कुछ रहेगा ना यार।"

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उन्होंने आगे कहा, "देखिए हम कह सकते हैं पंजाब को हम बाहर से, क्योंकि मैं वहां निजी तौर पर वहां रहा हूं और खेला हूं। यह गलत चीज है। हम लगातार मोहाली में पांच मैच जीते थे। इंदौर गए तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसलिए, मैं यह कह रहा हूं कि पंजाब को मुल्लांपुर में ही खेलना चाहिए, जो धर्मशाला में जाकर खेल रहे है। जहां पहले बैटिंग करने के लिए विकेट इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा बॉल नीचे रहा है।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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