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विराट कोहली की इस बात पर फिदा हुए आर अश्विन, बोले- इस उम्र में मुझे ये अजीब लगता है

Mar 29, 2026 12:53 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आर अश्विन ने विराट कोहली की तारीफ की और कहा कि वह मैदान पर जो एनर्जी लेकर आते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने आरसीबी वर्सेस एसआरएच मैच के दौरान के एक वाकये का जिक्र भी किया।

विराट कोहली की इस बात पर फिदा हुए आर अश्विन, बोले- इस उम्र में मुझे ये अजीब लगता है

विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले तो 20 ओवर फील्डिंग की और फिर ओपनर के तौर पर उतरे और मैच फिनिश करके लौटे। विराट कोहली से कैच भी छूट गया था, लेकिन बल्ले से उन्होंने आग उगली और मैच अपनी टीम को जिताया। हालांकि, पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने उनकी एक बात को पकड़ा, जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अश्विन ने कहा है कि उनके अंदर आज भी वैसी ही भूख है, जैसी एक युवा क्रिकेटर में होती है।

आर अश्विन ने जियोहॉटस्टार पर मैच के बाद कहा, "मुझे इस उम्र में वह काफी अजीब लगता है। मैं कभी-कभी हमारी बातचीत के दौरान उसे यह बताता हूं। वह 40 के आस-पास बैटिंग कर रहा था, एक पार्टनरशिप चल रही थी और RCB आराम से चल रही थी। वह पहला सिंगल लेने के लिए दौड़ा, वहीं रुक गया और दूसरा बैटर अभी आधा भी नहीं पहुंचा था, लेकिन वह पहले से ही दूसरा सिंगल लेने की कोशिश कर रहा था। वह लेग साइड पर 57 मीटर की बाउंड्री थी और यह दिखाता है कि वह अभी भी गेम में कितना जोश लाता है।"

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अश्विन ने आगे कहा, "वह जो कहता है, वही करता है। ऐसा लगता है जैसे वह लोगों को यह दिखाने के लिए एक शो कर रहा हो कि गेम कैसे खेलना चाहिए, इसे मेहनत से खेलना चाहिए और इसे वैसे ही खेलना चाहिए जैसा इसे खेला जाना चाहिए। विराट ने जो किया, उसके बारे में यह बात मेरे लिए सबसे अलग थी और अगर RCB इसी तरह बैटिंग करने वाली है, तो विराट को बस पूरे 20 ओवर बैटिंग करने की जरूरत है।" विराट कोहली आराम से एक छोर संभाले हुए थे और दूसरे छोर से खूब रन बन रहे थे। आखिर में विराट ने अपने हाथ दिखाए और आखिरी चार गेंदों में 18 रन बटोरे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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