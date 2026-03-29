विराट कोहली की इस बात पर फिदा हुए आर अश्विन, बोले- इस उम्र में मुझे ये अजीब लगता है
आर अश्विन ने विराट कोहली की तारीफ की और कहा कि वह मैदान पर जो एनर्जी लेकर आते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने आरसीबी वर्सेस एसआरएच मैच के दौरान के एक वाकये का जिक्र भी किया।
विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले तो 20 ओवर फील्डिंग की और फिर ओपनर के तौर पर उतरे और मैच फिनिश करके लौटे। विराट कोहली से कैच भी छूट गया था, लेकिन बल्ले से उन्होंने आग उगली और मैच अपनी टीम को जिताया। हालांकि, पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने उनकी एक बात को पकड़ा, जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अश्विन ने कहा है कि उनके अंदर आज भी वैसी ही भूख है, जैसी एक युवा क्रिकेटर में होती है।
आर अश्विन ने जियोहॉटस्टार पर मैच के बाद कहा, "मुझे इस उम्र में वह काफी अजीब लगता है। मैं कभी-कभी हमारी बातचीत के दौरान उसे यह बताता हूं। वह 40 के आस-पास बैटिंग कर रहा था, एक पार्टनरशिप चल रही थी और RCB आराम से चल रही थी। वह पहला सिंगल लेने के लिए दौड़ा, वहीं रुक गया और दूसरा बैटर अभी आधा भी नहीं पहुंचा था, लेकिन वह पहले से ही दूसरा सिंगल लेने की कोशिश कर रहा था। वह लेग साइड पर 57 मीटर की बाउंड्री थी और यह दिखाता है कि वह अभी भी गेम में कितना जोश लाता है।"
अश्विन ने आगे कहा, "वह जो कहता है, वही करता है। ऐसा लगता है जैसे वह लोगों को यह दिखाने के लिए एक शो कर रहा हो कि गेम कैसे खेलना चाहिए, इसे मेहनत से खेलना चाहिए और इसे वैसे ही खेलना चाहिए जैसा इसे खेला जाना चाहिए। विराट ने जो किया, उसके बारे में यह बात मेरे लिए सबसे अलग थी और अगर RCB इसी तरह बैटिंग करने वाली है, तो विराट को बस पूरे 20 ओवर बैटिंग करने की जरूरत है।" विराट कोहली आराम से एक छोर संभाले हुए थे और दूसरे छोर से खूब रन बन रहे थे। आखिर में विराट ने अपने हाथ दिखाए और आखिरी चार गेंदों में 18 रन बटोरे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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