आर अश्विन 10 करोड़ रुपये के लायक नहीं...CSK के पूर्व स्टार ने की रिलीज करने की वकालत

चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज और स्टार एस बद्रीनाथ ने आर अश्विन को रिलीज किए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि स्पिनर अपने शीर्ष पर नहीं हैं। वह 10 करोड़ रुपये के लायक नहीं हैं, उन्हें रिलीज करने की जरूरत है।

चेन्नई सुपर किंग्स आजकल लगातार चर्चाओं में है। कभी इसलिए कि क्या महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 में भी पीली जर्सी में खेलते दिखेंगे तो कभी रविचंद्रन अश्विन के फ्रेंचाइजी छोड़ने के रिक्वेस्ट को लेकर। इसके अलावा टीम पुनर्गठन के दौर से गुजर रही फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को अपने साथ जोड़ने की बेकरारी को लेकर भी चर्चा में है। इस बीच सीएसके के पूर्व बल्लेबाज एस बद्रीनाथ को लगता है कि फ्रेंचाइजी को आर अश्विन को रिलीज करने की जरूरत है।

वैसे तो अश्विन ने खुद ही रिलीज किए जाने की गुजारिश की है। लेकिन बद्रीनाथ उन्हें इसलिए रिलीज करने के पक्ष में हैं कि उन्हें लगता है कि ऑफ स्पिनर सीएसके के लिए उतने मूल्यवान नहीं हैं, जितने में उन्हें खरीदा गया है।

आर अश्विन को पिछले साल ही नीलामी में सीएसके ने 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। बद्रीनाथ का मानना है कि अश्विन ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जिन पर सीएसके को इतनी बड़ी रकम खर्च करना चाहिए था।

सीएसके के पूर्व बल्लेबाज ने कहा, 'मुझे लगता है कि अश्विन सीएसके में वैल्यू जोड़ते हैं लेकिन 10 करोड़ रुपये (9.75 करोड़) की नहीं। आईपीएल में आपको प्राइस पॉइंट और खिलाड़ी को देखने की जरूरत होती है। वह निश्चित तौर पर अपने शीर्ष पर नहीं हैं। इसीलिए मैं शुरुआत से ही लगातार कह रहा हूं कि अश्विन को रिलीज किया जाना है।'

अश्विन ने सीएसके के साथ ही 2010 में अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की। वह शुरुआत के लगातार 6 साल चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ही खेले। 2016 में वह सीएसके से अलग हुए 2024 तक वह दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स जैसी अलग-अलग टीमों की तरफ से खेलते दिखे।