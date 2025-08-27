आर अश्विन : आईपीएल करियर जितना शानदार रहा, विवाद भी उतने ही रहे

आर अश्विन ने आईपीएल से भी संन्यास ले लिया है। बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने इसका ऐलान किया। अश्विन का आईपीएल करियर बहुत ही शानदार रहा है लेकिन इस दौरान वह कई विवादों के केंद्र में भी रहे। 2019 का मांकडिंग रन आउट विवाद की चर्चा तो अब तक होती है।

रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ने की इच्छा जताई थी। अब उन्होंने आईपीएल ही छोड़ दिया। बुधवार को इस महान गेंदबाज ने बतौर क्रिकेटर आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट लीग में उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। वह आईपीएल इतिहास के पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनका आईपीएल का सफर जितना शानदार रहा, उतने ही विवाद भी रहे।

IPL में कुल 5 टीमों का रहे हिस्सा 38 साल के आर अश्विन ने आईपीएल में कुल 5 टीमों के साथ खेले। उन्होंने 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल डेब्यू किया था। पिछला सीजन भी वह सीएसके के साथ ही खेले। डेब्यू के बाद 2017 को छोड़ दें तो वह संन्यास लेने तक बाकी हर सीजन में खेलते हुए नजर आए। सीएसके के अलावा वह राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के साथ खेल चुके हैं।

चमकदार करियर अश्विन का आईपीएल करियर काफी चमकदार रहा। उन्होंने कुल 221 मैच खेले जिसमें उनके नाम 187 विकेट दर्ज हैं। आईपीएल इतिहास में उनसे ज्यादा विकेट सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने लिए हैं- युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, सुनील नरेन और पीयूष चावला। आईपीएल में उन्होंने 833 रन भी बनाए जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले अश्विन का आईपीएल का सफर विवादों से अछूता नहीं रहा है।

कई बार विवादों के केंद्र में भी रहे अश्विन के आईपीएल करियर से जुड़े सबसे चर्चित विवाद 2019 का 'मांकडिंग' विवाद था। तब वह किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान थे और उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर को जिस तरह से आउट किया था, उससे बहस छिड़ गई थी। उनके गेंद फेंकने से पहले ही नॉन स्ट्राइकर छोर से बटलर ने दौड़ लगा दी थी। अश्विन ने स्टंप उड़ा दिया और रन आउट की अपील कर दी। बटलर आउट करार दिए गए। यह क्रिकेट के नियमों के अनुसार ही था लेकिन बहस छिड़ गई खेल भावना की, क्रिकेट भावना। इसकी दुहाई देकर अश्विन की आलोचनाएं भी हुईं, उनके समर्थन में भी कुछ आवाज उठीं।

अश्विन से जुड़ा ताजा विवाद तो एकदम हालिया है। उन्होंने अपने यू-ट्यूब चैनल पर दावा किया कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के बीचोबीच दक्षिण अफ्रीका के उभरते स्टार डेवाल्ड ब्रेविस को साइन करने के लिए 'अतिरिक्त' पैसे खर्च किए थे। इसके बाद सीएसके की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया कि ब्रेविस को टीम से जोड़ने में सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया और किसी भी आईपीएल रूल का उल्लंघन नहीं किया गया।

एक और विवाद रिटायर आउट का है। 2022 में अश्विन राजस्थान रायल्स की तरफ से खेल रहे थे। वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉइंट्स से मैच था। अश्विन को प्रमोट करके छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। 19वें ओवर में वह अपनी मर्जी से पवैलियन लौट आए। इस तरह वह आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जो 'रिटायर आउट' हुए थे।