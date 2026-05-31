अश्विन ने कर दी भविष्यवाणी, यह IPL की ट्रॉफी RCB की है; मगर ये है GT की ओर से सबसे बड़ी अड़चन
आर अश्विन ने आईपीएल 2026 के फाइनल को लेकर भविष्यवाणी की है और कहा है कि यह फाइनल आरसीबी का है, लेकिन गुजरात टाइटन्स भी इसमें अड़चन डालेगी, क्योंकि यह उनका होम ग्राउंड
IPL 2026 Final आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच खेला जाना है। अहमदाबाद में आयोजित होने वाले इस खिताबी मैच में कौन सी टीम विजेता बन सकती है? इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने भविष्यवाणी की है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महामुकाबले से पहले अश्विन ने दावा किया है कि यह फाइनल भी आरसीबी का है। हालांकि, उन्होंने एक चेतावनी भी विराट कोहली की टीम को दी है और बताया है कि कौन सी चीज गुजरात के फेवर में जा सकती है।
जियोहॉटस्टार पर आर अश्विन ने आरसीबी को पसंदीदा बताया और कहा, "यह बात कि GT अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है और उन्होंने वहां अपना दबदबा बनाया है और उसे एक किला बना दिया है, यह कुछ ऐसा है जो उन्हें फाइनल में जाने के लिए एक्स्ट्रा जोश देगा। दोनों टीमों के तरीके बहुत अलग हैं। RCB यह एक्स्ट्रा रिस्क लेने को तैयार है। उनके पास भुवनेश्वर कुमार और क्रुणाल पांड्या जैसे कुछ फाइटर्स वाली टीम है, जिन्होंने इस सीजन में जोश भर दिया है। GT का होम ग्राउंड और उन कंडीशंस से उनकी जान-पहचान ही RCB और दूसरे टाइटल के बीच पहेली का आखिरी टुकड़ा है। RCB के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पहले बैटिंग करते हैं या बॉलिंग, यह उनका फाइनल है। वे फेवरेट के तौर पर जा रहे हैं। वे जो भी करें, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए या पूरे सीजन की तरह कम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए।"
विराट कोहली वर्सेस कगिसो रबाडा की लड़ाई पर अश्विन ने कहा, "विराट असल में बहुत स्मार्ट हैं, इस मामले में कि उन्हें क्या मिलने वाला है, वे समझते हैं। धर्मशाला में पिछले गेम में, उन्होंने कगिसो रबाडा की गेंद पर एक पुल किया और ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद से, दुनिया से, और रबाडा से कह रहे हों, 'तुम्हें पता है, मैं यह कर सकता हूं। तुमने मुझे अहमदाबाद में आउट किया था, लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि मेरे पास यह है।' GT ने विराट के साथ जो किया है, वह यह है कि वे बहुत वाइड बॉल फेंकते हैं।"
आरसीबी वर्सेस जीटी मैच खास होने है, क्योंकि जीटी का यह होम ग्राउंड है, जिन्हें यहां की हर एक बात का अंदाजा है। हालांकि, आरसीबी के फेवर में बात यह है कि वह यहां कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी मैदान पर आरसीबी ने आईपीएल 2025 का फाइनल जीता था। विराट कोहली काफी मैच इस मैदान पर खेल चुके हैं। इस वजह से बेंगलुरु की टीम को यहां फेवरिट माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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