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अश्विन ने कर दी भविष्यवाणी, यह IPL की ट्रॉफी RCB की है; मगर ये है GT की ओर से सबसे बड़ी अड़चन

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आर अश्विन ने आईपीएल 2026 के फाइनल को लेकर भविष्यवाणी की है और कहा है कि यह फाइनल आरसीबी का है, लेकिन गुजरात टाइटन्स भी इसमें अड़चन डालेगी, क्योंकि यह उनका होम ग्राउंड

अश्विन ने कर दी भविष्यवाणी, यह IPL की ट्रॉफी RCB की है; मगर ये है GT की ओर से सबसे बड़ी अड़चन

IPL 2026 Final आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच खेला जाना है। अहमदाबाद में आयोजित होने वाले इस खिताबी मैच में कौन सी टीम विजेता बन सकती है? इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने भविष्यवाणी की है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले महामुकाबले से पहले अश्विन ने दावा किया है कि यह फाइनल भी आरसीबी का है। हालांकि, उन्होंने एक चेतावनी भी विराट कोहली की टीम को दी है और बताया है कि कौन सी चीज गुजरात के फेवर में जा सकती है।

जियोहॉटस्टार पर आर अश्विन ने आरसीबी को पसंदीदा बताया और कहा, "यह बात कि GT अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है और उन्होंने वहां अपना दबदबा बनाया है और उसे एक किला बना दिया है, यह कुछ ऐसा है जो उन्हें फाइनल में जाने के लिए एक्स्ट्रा जोश देगा। दोनों टीमों के तरीके बहुत अलग हैं। RCB यह एक्स्ट्रा रिस्क लेने को तैयार है। उनके पास भुवनेश्वर कुमार और क्रुणाल पांड्या जैसे कुछ फाइटर्स वाली टीम है, जिन्होंने इस सीजन में जोश भर दिया है। GT का होम ग्राउंड और उन कंडीशंस से उनकी जान-पहचान ही RCB और दूसरे टाइटल के बीच पहेली का आखिरी टुकड़ा है। RCB के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पहले बैटिंग करते हैं या बॉलिंग, यह उनका फाइनल है। वे फेवरेट के तौर पर जा रहे हैं। वे जो भी करें, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए या पूरे सीजन की तरह कम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए।"

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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विराट कोहली वर्सेस कगिसो रबाडा की लड़ाई पर अश्विन ने कहा, "विराट असल में बहुत स्मार्ट हैं, इस मामले में कि उन्हें क्या मिलने वाला है, वे समझते हैं। धर्मशाला में पिछले गेम में, उन्होंने कगिसो रबाडा की गेंद पर एक पुल किया और ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद से, दुनिया से, और रबाडा से कह रहे हों, 'तुम्हें पता है, मैं यह कर सकता हूं। तुमने मुझे अहमदाबाद में आउट किया था, लेकिन मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि मेरे पास यह है।' GT ने विराट के साथ जो किया है, वह यह है कि वे बहुत वाइड बॉल फेंकते हैं।"

आरसीबी वर्सेस जीटी मैच खास होने है, क्योंकि जीटी का यह होम ग्राउंड है, जिन्हें यहां की हर एक बात का अंदाजा है। हालांकि, आरसीबी के फेवर में बात यह है कि वह यहां कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी मैदान पर आरसीबी ने आईपीएल 2025 का फाइनल जीता था। विराट कोहली काफी मैच इस मैदान पर खेल चुके हैं। इस वजह से बेंगलुरु की टीम को यहां फेवरिट माना जा रहा है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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