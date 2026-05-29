अश्विन ने IPL 2026 के चैंपियन को लेकर की भविष्यवाणी, कहा- RCB के पास सिर्फ एक ऑप्शन
अश्विन ने आईपीएल 2026 के चैंपियन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि गुजरात की टीम दूसरा क्वालीफायर जीतने के साथ फाइनल में बेंगलुरु को भी हराएगी।
गुजरात टाइटंस की टीम ने भले ही दूसरे क्वालीफायर तक का सफर तय कर लिया है लेकिन टीम का हालिया फॉर्म चिंताजनक है। गुजरात ने अपने पिछले तीन मुकाबले में से दो गंवाए हैं, जिसके कारण दूसरे क्वालीफायर को जीतने के लिए उसे अपना पूरा दम लगाना होगा। पहले क्वालीफायर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ गुजरात की टीम को 92 रनों से करारी शिकस्त मिली थी। हालांकि भारत के पूर्व क्रिकेटर अश्विन का मानना है कि शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत की प्रबल दावेदार है। उन्होंने ये भी हिंट दिया है कि फाइनल में घरेलू मैदान पर गुजरात का ही दबदबा रहेगा।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पहले क्वालीफायर में 254 रन लुटाने और 92 रनों से मिली हार के बावजूद अश्विन को भरोसा है कि गुजरात दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान को हराएगा और फाइनल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाएगा। रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''गुजरात टाइटंस हर हाल में राजस्थान रॉयल्स को हरा देगा। ये मैं लिख कर दे सकता हूं। और अगर जीटी फाइनल में पहुंच गई तो ट्रॉफी उनकी पक्की है। अहमदाबाद के ट्रैक (पिच) का उन्हें अंदाजा है। जीटी अपना दूसरा खिताब जरूर जीतेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की एकमात्र उम्मीद यही है कि वे फ्लाइट पकड़ें और गुजरात को मुल्लनपुर में ही रोक दें, क्योंकि अहमदाबाद में उनके पास कोई मौका नहीं है।"
आईपीएल 2026 में दोनों टीमों के बीच दो बार भिड़ंत हुई है। राजस्थान और गुजरात ने एक-एक मुकाबले जीते हैं। राजस्थान ने गुजरात को अहमदाबाद में और गुजरात ने जयपुर में जीत हासिल की है। उन्होंने आगे कहा, ''सच्चाई ये है कि एनालिसिस के हिसाब से राजस्थान रॉयल्स को क्वालीफायर-2 में गुजरात टाइटंस को हराना चाहिए। । इसके बावजूद, जीत गुजरात की ही होगी। वैभव सूर्यवंशी बहुत बड़ा फैक्टर होगा, लेकिन वो जानता है कि सिराज और रबाडा के खिलाफ उसे सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने गुजरात के खिलाफ पिछले दो मैचों में कुछ रन बनाए हैं, लेकिन वह बहुत ज्यादा आक्रामक या अंधाधुंध शॉट खेलते नजर नहीं आए। मैं चाहता भी हूं कि वो बनाए लेकिन मेरा विश्वास है कि जीत गुजरात टाइटंस की ही होगी।''
ऐतिहासिक रूप से इस प्रतिद्वंद्विता में गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 10 मैचों में से गुजरात ने सात जीते हैं, जबकि राजस्थान को तीन बार जीत मिली है। हालांकि हाल के मुकाबले ज्यादा बराबरी के रहे हैं। आईपीएल 2025 और मौजूदा सीजन को मिलाकर दोनों टीमों ने दो-दो मैच जीते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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