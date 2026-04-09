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डेविड मिलर को आर अश्विन ने लगाई ऐसी फटकार, जिसे वह पूरे क्रिकेट करियर में भूल नहीं पाएंगे

Apr 09, 2026 06:47 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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डेविड मिलर को आर अश्विन ने कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि जब आपको पता था कि चार या 6 रन नहीं चाहिए तो आप पांचवीं गेंद पर ही मुकाबला टाई कर सकते थे। वहां से आपके लिए सुपर ओवर होता और मैच में जीत भी मिल सकती थी।  

डेविड मिलर को आर अश्विन ने लगाई ऐसी फटकार, जिसे वह पूरे क्रिकेट करियर में भूल नहीं पाएंगे

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और लंबे समय तक आईपीएल खेलने वाले ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटन्स आईपीएल 2026 मैच का विश्लेषण किया। अश्विन ने डेविड मिलर को जमकर लताड़ लगाई। अगर ये बात मिलर के कानों तक पहुंच गई तो वे कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, जो उन्होंने डीसी वर्सेस जीटी मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में की। दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हार का सामना करना पड़ा और इसके पीछे का कारण डेविड मिलर ही थे। ऐसा अश्विन का मानना है।

आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल एश की बात में कहा, "अगर मैं कुलदीप होता ना दूसरे एंड पर, मैं भाग जाता और धक्का मार के उसको (डेविड मिलर) भेज देता दूसरे एंड पर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि अगर आपको चार रन चाहिए या आपको छह रन चाहिए ये सही था कि आप सिंगल नहीं लेते, लेकिन आपको दो रन चाहिए थे। आप एक रन ले सकते हो और कुलदीप के कम से कम बैट में लग जाएगी या बैट में नहीं लगेगी तो भी आप भाग सकते हो। अगर कुलदीप बोल्ड भी हो गया तो भी आप 210 रन वाले गेम में सुपर ओवर तक पहुंच जाओगे। आपने अच्छा किया है। डेविड मिलर का जो सिंगल मना किया था, वही हमारा स्विच मोमेंट था।"

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पूरा मामला ये है कि 19.4 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 211 रनों के जवाब में 209/7 था। आखिरी दो गेंदों में डीसी को जीत के लिए दो रन चाहिए थे और मुकाबला बराबर करने के लिए एक रन चाहिए था। डेविड मिलर प्रसिद्ध कृष्णा के सामने थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने पैड्स पर गेंद डाली, जो बल्ले का किनारा लेकर स्क्वायर लेग पर चली गई। जहां पर आसानी से एक रन हो सकता था, लेकिन वो एक रन नहीं दौड़े। आखिरी गेंद प्रसिद्ध कृष्णा ने बाउंसर मारी, जिसे मिलर चूक गए और कुलदीप भी बाई का रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। इस तरह दिल्ली को एक रन से हार मिली।

मैच टाई करना था- अश्विन

अश्विन का यही कहना है कि डेविड मिलर मैच के हीरो बन चुके थे और एक रन लेकर पांचवीं गेंद पर ही स्कोर बराबर कर सकते थे, क्योंकि आपको जीत के लिए आखिरी गेंद पर चार या 6 नहीं चाहिए थे, जो कुलदीप यादव करने में सक्षम नहीं थे। कम से कम आप स्कोर बराबर करके फिर बाई का एक रन भी दौड़ सकते थे। यहीं मिलर से चूक हुई और मैच दिल्ली के हाथ से निकल गया।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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