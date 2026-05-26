IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में 22 दिन तक नंबर 1 रही टीम नहीं पहुंच सकी प्लेऑफ्स में, GT ने किया कमाल
IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में जो टीम सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर वन रही, वही टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी। वहीं, सिर्फ एक दिन नंबर वन रहने वाली टीम ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया।
IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल के बारे में एक चीज जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि जो टीम इस सीजन सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर वन रही, वही टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई। यहां तक कि सिर्फ एक दिन के लिए नंबर वन बनी एक टीम ने न सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई किया, बल्कि नंबर दो की कुर्सी हासिल करके क्वालीफायर 1 में जगह बनाई, जहां से फाइनल में पहुंचने के दो मौके मिलते हैं। क्वालीफायर 1 को जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचती है, जबकि हारने वाली टीम क्वालीफायर 2 में जाती है, जिसे जीतकर भी फाइनल का टिकट मिलता है।
आईपीएल की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक, आईपीएल के 19वें सीजन में 22 दिनों तक पंजाब किंग्स नंबर वन टीम पॉइंट्स टेबल में थी। यही टीम प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा दिनों तक आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी नंबर वन थी। आरसीबी ने 18 दिनों तक लीग फेज के समापन तक टेबल टॉपर का तमगा अपने सिर सजाया हुआ था।
आईपीएल के प्लेऑफ्स के लिए सबसे आखिरी में क्वालीफाई करने वाली राजस्थान रॉयल्स टीम ने भी कुल 13 दिन पॉइंट्स टेबल पर राज किया। वहीं, 14 में से 9 मैच जीतने के बावजूद एलिमिनेटर में पहुंचने वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 4 दिन नंबर वन का स्वाद चखा। हालांकि, गुजरात टाइटन्स ने तो कमाल ही कर दिया। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम सिर्फ एक दिन के लिए नंबर वन बनी थी, लेकिन फिर भी टीम क्वालीफायर 1 में खेलने वाली है।
IPL 2026 में टेबल टॉपर के तौर पर ज्यादा दिन तक रहने वाली टीमें
पंजाब किंग्स - 22 दिन
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 18 दिन
राजस्थान रॉयल्स - 13 दिन
सनराइजर्स हैदराबाद - 4 दिन
गुजरात टाइटन्स - 1 दिन
आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स ने क्वालीफाई किया है। वहीं, पंजाब किंग्स 15 पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर रही। पंजाब ने पहले 7 मैचों में से 6 मैच जीते थे और एक मैच उनका बेनतीजा था। हालांकि, अगले 6 मैचों में टीम हारी और आखिरी मैच को जीती, लेकिन राजस्थान ने मुंबई को हराकर 16 पॉइंट्स हासिल कर लिए। ऐसे में 15 अंक वाली पंजाब की टीम टॉप 4 के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई। एक समय लग रहा था कि पंजाब की टीम सबसे पहले प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करेगी, लेकिन जब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम का हारने का सिलसिला शुरू हुआ तो यह थमा ही नहीं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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