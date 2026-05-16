हर टीम के खिलाड़ी मोबाइल के आदी, अर्शदीप के पोस्ट और फॉर्म को लेकर पंजाब के लिपुस खुलकर बोले

पंजाब किंग्स के स्पोर्ट्स साइंस हेड एंड्र्यू लिपुस ने सोशल मीडिया पर गलत कारणों की वजह से चर्चा में रहे अर्शदीप सिंह का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर टीम के खिलाड़ी फोन पर ही लगे रहते हैं।

पंजाब किंग्स की टीम के लिए आईपीएल 2026 सीजन बेहतर से बदतर होता जा रहा है। टीम ने टूर्नामेंट में दमदार आगाज किया था और काफी लंबे समय तक पॉइंट्स टेबल में टॉप-3 टीमों में बने रहे थे लेकिन पिछले 5 मैचों में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। टीम ने लगातार मुकाबले गंवाए हैं। एक समय सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार रही पंजाब किंग्स की टीम अब टूर्नामेंट में टिके रहने के लिए संघर्ष कर रही है। पंजाब को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अंतिम दो मैच जीतने होंगे। हालांकि टीम के लिए ये आसान नहीं होगा क्योंकि बेंगलुरु और लखनऊ की टीमें उसके सामने होंगी। वहीं ऑफ फील्ड विवादों ने भी पंजाब के आत्मविश्वास को डगमगाया है। अर्शदीप सिंह ऑफ फील्ड गलत कारणों की वजह से काफी चर्चा में रहे हैं।

पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी पंजाब के खिलाड़ी आलोचना का शिकार हो रहे। प्रभिसमरन के बाद अर्शदीप सिंह अपनी पोस्ट को लेकर काफी आलोचना झेल रहे हैं। अर्शदीप ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने तिलक से कहा, 'ओए अंधेरे', जिसके कारण उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल का सामना करना पड़ा। एक दिन बाद अर्शदीप सिंह को एक फैन ने सलाह दी कि वे अपने नाम से पंजाब किंग्स हटा दें। इसके जवाब में तेज गेंदबाज ने कहा कि वे उन लोगों की सलाह नहीं मान सकते जो अभी भी अपने परिवार से पैसे लेकर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं।

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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच से पहले पंजाब किंग्स के स्पोर्ट्स साइंस हेड एंड्र्यू लिपुस ने अर्शदीप सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 27 वर्षीय यह खिलाड़ी इन बातों से ज्यादा परेशान नहीं है और अपने काम पर ध्यान दे रहा है। लिपुस ने मैच से पहले प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स से कह, ''मैं खुद सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नहीं रहता, इसलिए मुझे पता है कि पर्दे के पीछे कई चीजों, जैसे व्लॉगिंग वगैरह को लेकर थोड़ी बहुत चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन उसके व्यवहार की बात करें तो वह बिल्कुल शांत और स्थिर रहते हैं। वे बहुत ज्यादा उत्साहित या उदास नहीं होते। वह मैदान पर अपना बेस्ट देता है। हम थोड़ा साथ काम कर रहे हैं और उसकी बॉडी को देखते हुए कुछ ऐसी शारीरिक रुकावटें हो सकती हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस में उतार-चढ़ाव का कारण बन रहे हैं। हमें लगता है कि हमने एक अच्छा समाधान ढूंढ लिया है।''