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मुंबई इंडियंस से भी नहीं रुका पंजाब किंग्स का विजय रथ, MI को मिली लगातार चौथी हार

Apr 16, 2026 11:05 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुंबई इंडियंस भी पंजाब किंग्स के विजय रथ को आईपीएल 2026 में नहीं रोक पाई। मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2026 की लगातार चौथी हार मिली है, जबकि पंजाब किंग्स ने अपना चौथा मुकाबला जीता है। एक मैच उनका बेनतीजा था।

मुंबई इंडियंस से भी नहीं रुका पंजाब किंग्स का विजय रथ, MI को मिली लगातार चौथी हार

IPL 2026 में पंजाब किंग्स ने अपने अश्वमेध का ऐसा घोड़ा छोड़ा है, जिसे कोई काबू में नहीं कर पा रहा है। सितारे से सजी और पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस के भी पंजाब किंग्स ने होश फाख्ता कर दिए। एमआई को उसी के घर में पंजाब ने 7 विकेट से हरा दिया। आईपीएल 2025 का फाइनल हारने वाली पंजाब किंग्स आईपीएल के 19वें सीजन में अभी तक अजेय है। पांच मुकाबले पंजाब किंग्स ने खेले हैं, जिनमें से चार मैचों में जीत मिली है और एक मैच उनका बारिश में धुल गया था। इस तरह 9 पॉइंट्स श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम के हैं और टीम अब पॉइंट्स टेबल में नंबर वन की कुर्सी पर पहुंच गई है। वहीं, मुंबई इंडियंस अभी भी नौवें स्थान पर पड़ी हुई है।

एमआई वर्सेस पीबीकेएस मुकाबले की बात करें तो यह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। मुंबई की टीम क्विंटन डिकॉक के शतक की बदौलत 195 रनों तक ही पहुंच पाई। नमन धीर ने भी अर्धशतक जड़ा, लेकिन अन्य बल्लेबाजों ने ज्यादा योगदान नहीं दिया। उधर, अर्शदीप सिंह ने पावरप्ले में दो और फिर डेथ ओवर्स में एक और विकेट निकालकर एमआई की नींव हिलाकर रख दी। बाकी के गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी पंजाब किंग्स के लिए की।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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196 रनों का टारगेट पंजाब किंग्स के सामने था, जो मुंबई के इस ग्राउंड में शायद विनिंग टोटल नहीं था। यही वजह रही कि महज 16.3 ओवर में इस बड़े टोटल को पंजाब किंग्स ने आसानी से हासिल कर लिया। पंजाब किंग्स के लिए 39 गेंदों में 80 रनों की पारी खेलकर प्रभसिमरन सिंह नाबाद लौटे, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर ने 66 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच को एकतरफा कर दिया। 2 विकेट अल्लाह गजनफर को जरूर मिले, लेकिन किसी काम के नहीं रहे।

बुमराह विकेटलेस

हैरानी की बात ये रही कि आईपीएल 2026 में अभी तक जसप्रीत बुमराह का खाता विकेटों का नहीं खुल सका है। लगातार पांच मैच उनके इस सीजन में हो गए हैं और आईपीएल 2025 के आखिरी मैच में भी पंजाब किंग्स के खिलाफ उनको विकेट नहीं मिला था। इस तरह आईपीएल में लगातार 6 मैचों में वे विकेटलेस रहे हैं। मुंबई इंडियंस के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि दूसरे छोर से भी उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है। गेंदों के लिहाज से देखें तो भी बुमराह अपना रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुके हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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