पंजाब किंग्स ने छठी बार भेदा मुंबई इंडियंस का किला, CSK और RCB का रिकॉर्ड कर दिया धराशायी
पंजाब किंग्स ने छठी बार मुंबई इंडियंस का किला भेदा है। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने धराशायी कर दिया है। एमआई को छठी बार वानखेड़े स्टेडियम में पीबीकेएस ने हराया है।
मुंबई इंडियंस का तोड़ अब पंजाब किंग्स ने अच्छे से खोज लिया है। यही कारण है कि मुंबई इंडियंस का किला कहे जाने वाले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अब पंजाब किंग्स का भी सिक्का चलने लगा है। पंजाब किंग्स ने छठी बार मुंबई इंडियंस का किला भेदा है और रिकॉर्ड कायम कर दिया है, क्योंकि अब पंजाब किंग्स से ज्यादा मैचों में किसी भी टीम को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल में जीत नहीं मिली है। मुंबई इंडियंस को उन्हीं के घर में हराकर पंजाब किंग्स ने सीएसके और आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ा है।
पंजाब किंग्स ने छठी जीत मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर हासिल की है। अभी तक 5-5 जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थीं, लेकिन अब पंजाब ने ही सीएसके और आरसीबी के रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है। 11 मैचों में वानखेड़े में मुंबई के खिलाफ ये पंजाब की छठी जीत है। सीएसके और आरसीबी ने 13-13 मैच यहां खेले हैं और 5-5 मैच ही जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स 9 मैचों में 4 जीत के साथ चौथे पायदान पर है।
IPL में वानखेड़े स्टेडियम में MI के खिलाफ सबसे ज़्यादा जीत
6 - पंजाब किंग्स (11 मैच)*
5 - चेन्नई सुपर किंग्स (13 मैच)
5 - RCB (13 मैच)
4 - RR (9 मैच)
इतना ही नहीं, मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली टीम भी अब पंजाब किंग्स है। 18 मैच पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीते हैं। हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स ने भी इतने ही मैच एमआई के खिलाफ जीते हैं, लेकिन 35 मैच पंजाब ने खेले हैं, जबकि 39 मैचों में से 18 मैचों में सीएसके को जीत मिली है। दिल्ली कैपिटल्स ने 17 और आरसीबी ने 16 मैच एमआई के खिलाफ जीते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 15 मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल में जीते हैं।
IPL में MI के खिलाफ सबसे ज़्यादा जीत
18 - पंजाब किंग्स (35 मैच)*
18 - चेन्नई सुपर किंग्स (39 मैच)
17 - दिल्ली कैपिटल्स (38 मैच)
16 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (35 मैच)
15 - राजस्थान रॉयल्स (31 मैच)
मुंबई इंडियंस के खिलाफ पंजाब किंग्स की ये लगातार तीसरी जीत है। पिछले साल क्वालीफायर 2 में भी पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया था, जबकि लीग मैच में भी पंजाब किंग्स ने मुंबई की टीम को मात दी थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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