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विदेशी खिलाड़ियों के नखरों पर भड़के पंजाब किंग्स के को-ओनर, BCCI के सामने रखी ये बड़ी डिमांड

Vikash Gaur Bhasha, नई दिल्ली
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पंजाब किंग्स के को-ओनर मोहित बर्मन ने आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता को संवेदनशील मुद्दा करार देते हुए कहा कि बीसीसीआई, विदेशी बोर्ड और अन्य हितधारक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि विदेशी खिलाड़ी पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध रहें।

विदेशी खिलाड़ियों के नखरों पर भड़के पंजाब किंग्स के को-ओनर, BCCI के सामने रखी ये बड़ी डिमांड

पंजाब किंग्स के को-ओनर मोहित बर्मन ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता को संवेदनशील मुद्दा करार दिया। बर्मन ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, विदेशी बोर्ड और अन्य हितधारक यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर प्रयास कर सकते हैं कि दूसरे देशों के खिलाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग की पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध रहें।

बीसीसीआई ने उन विदेशी खिलाड़ियों पर दो साल का प्रतिबंध लगा रखा है जो नीलामी में खरीदे जाने के बाद आईपीएल से नाम वापस लेते हैं। बोर्ड ने हालांकि चोटिल खिलाड़ियों के मामले में छूट दी है। इसके बावजूद विदेशी खिलाड़ियों विशेषकर स्टार खिलाड़ियों की उपलब्धता एक समस्या बनी हुई है। उदाहरण के लिए मिचेल स्टार्क को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट के दूसरे चरण में खेलने की अनुमति दी और तब तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी थी।

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ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और उनके साथी तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड भी चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट के पहले दिन से ही अपनी-अपनी आईपीएल टीम के लिए उपलब्ध नहीं थे। बर्मन ने पीटीआई से कहा, ''यह संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का कार्यक्रम काफी व्यस्त है और खिलाड़ियों की अपने राष्ट्रीय बोर्ड के प्रति भी प्रतिबद्धताएं होती हैं। लेकिन जब भी किसी खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी टीम में चुना जाता है तो उसकी उपलब्धता को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए।''

उन्होंने कहा, ''जब प्रमुख खिलाड़ी नीलामी में चुने जाने के बावजूद टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं तो टीम के लिए अपनी रणनीति तैयार करना मुश्किल हो जाता है।'' पंजाब फ्रेंचाइजी में 48 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले बर्मन ने कहा, ''प्रशंसक सत्र की शुरुआत से ही प्रमुख खिलाड़ियों को खेलते देखना चाहते हैं। टकराव के बजाय सहयोग से ही समाधान निकलना चाहिए। बीसीसीआई, फ्रेंचाइजी, खिलाड़ी और अंतरराष्ट्रीय बोर्ड को बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए।''

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उन्होंने कहा, ''मेरे लिए आदर्श स्थिति यही होगी कि हमारे खिलाड़ी पहले दिन से ही उपलब्ध रहें, लेकिन अगर क्रिकेट बोर्ड ने आपस में कुछ चीजें तय की हैं तो फिर हम कुछ खास नहीं कर सकते।'' आईपीएल 2026 ऑक्शन के दौरान भी यह मुद्दा उठा था, जब जोश इंग्लिस को लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था। पंजाब किंग्स को लग रहा था कि वे कुछ मैचों के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसे में उन्हें रिलीज कर दिया गया था। हालांकि, वे एलएसजी के लिए लगभग आधे सीजन के बाद खेले। हालांकि, टीम पहले ही बाहर हो चुकी थी।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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