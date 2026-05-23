श्रेयस अय्यर ने IPL में ठोका पहला शतक, करीब एक महीने बाद टीम को दिलाई रोमांचक जीत
श्रेयस अय्यर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में आईपीएल में अपना पहला शतक लगाया। उनकी इस शतकीय पारी की बदौलत पंजाब किंग्स ने करीब एक महीने बाद जारी सीजन में जीत हासिल की।
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने शनिवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल मुकाबले में शतक लगाया। स्टार बल्लेबाज श्रेयस का आईपीएल में ये पहला शतक है। उन्होंने 51 गेंदों में 100 रन पूरे किए। श्रेयस ने अपनी पारी में 11 चौके और पांच छक्के लगाए। वह आईपीएल 2026 में शतक लगाने वाले 13वें बल्लेबाज बन गए हैं। पंजाब किंग्स ने इकान क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने आईपीएल प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी है।
श्रेयस अय्यर ने लगाया पहला शतक
श्रेयस अय्यर ने 11 साल आईपीएल में खेलने के बाद पहला शतक लगाया है। उन्होंने आईपीएल में 32 अर्धशतक लगाए हैं। श्रेयस अय्यर ने 2015 में आईपीएल डेब्यू किया था और उसके बाद से लगातार अलग-अलग टीमों के लिए खेले हैं और उनकी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चैंपियन बनी थी। पिछले साल पंजाब किंग्स की टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था लेकिन जारी सीजन में लगातार 6 मैच जीतने के बाद पंजाब की टीम लय खो बैठी और फिर लगातार 6 मुकाबले गंवाए।
श्रेयस अय्यर आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। श्रेयस ने 14 मैचों में 498 रन बनाए हैं। पंजाब के लिए प्रभसिमरन सिंह ने जारी सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। सलामी बल्लेबाज ने 14 मैचों में 510 रन बनाए हैं।
पंजाब प्लेऑफ की रेस में बरकरार
कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद 101 रन की शानदार पारी की बदौलत पंजाब किंग्स ने लगातार छह हार के सिलसिले को तोड़ते हुए शनिवार लखनऊ को सात विकेट से करारी शिकस्त देकर इंडियन प्रीमियर लीग प्लेऑफ की दौड़ में अपनी उम्मीदें कायम रखीं। अय्यर ने 51 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने 39 गेंदों में 69 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी कर एलएसजी के छह विकेट पर 196 रन के स्कोर को बौना साबित कर दिया। पंजाब किंग्स ने 12 गेंद शेष रहते तीन विकेट पर 200 रन बनाए।
इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने अपने सभी 14 लीग मुकाबले पूरे कर 15 अंक हासिल किए और अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई। अब टीम को अपनी किस्मत जानने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि रविवार को मुंबई में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स यह मैच जीतती है तो टीम 16 अंकों के साथ चौथी टीम के रूप में प्लेऑफ में पहुंचेगी। राजस्थान अगर यह मैच हारती है तो पंजाब किंग्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें काफी बढ़ जायेंगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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