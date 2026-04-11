पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया, श्रेयस अय्यर ने खेली कप्तानी पारी, पॉइंट्स टेबल पर छलांग
आईपीएल 2026 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक हाइ-स्कोरिंग मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 219 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जिसे पंजाब किंग्स ने हासिल कर लिया।
आईपीएल 2026 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक हाइ-स्कोरिंग मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 219 रनों का विशाल स्कोर बनाया। 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की टीम ने इसे 7 गेंद शेष रहते 18.5 ओवर में ही हासिल कर लिया।
अभिषेक-ट्रेविस की दमदार पारी से 220 रनों का लक्ष्य
मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, उनका यह फैसला गलत साबित हुआ और सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और अपने जोड़ीदार ट्रेविस हेड के साथ 120 रनों की साझेदारी की। अभिषेक ने अपनी 74 रनों की पारी के लिए सिर्फ 28 गेंदों का सामना किया। उन्होंने इस दौरान 5 चौके और 8 छक्के जड़े। ट्रेविस हेड ने 23 गेंदों में 38 रन बनाए। सलामी बल्लेबाजों की साझेदारी टूटने के बाद हैदराबाद की रन गति कुछ कम हई। ईशान किशन ने 17 गेंदों में 27 रन बनाए, जबकि अपनी सिक्स हिटिंग एबिलिटी के लिए मशहूर हेनरिक क्लासेन ने 33 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में सिर्फ 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। आखिर में अनिकेत वर्मा ने 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 9 गेंदों में 11 रन बनाए और हैदराबाद की टीम अच्छी शुरुआत के बाद 219 रनों के स्कोर पर पहुंच सकी।
पंजाब के गेंदबाजों का नहीं दिखा दम
पंजाब किंग्स की ओर से अर्शदीप सिंह काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने चार ओवर की गेंदबाजी में 50 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जेबियर बार्टलेट ने चार ओवर में 42 रन खर्चे और 1 विकेट हासिल किया। मार्को यान्सेन और विजयकुमार वैशाक को कोई विकेट नहीं मिला, जबकि शशांक सिंह ने काफी किफायती गेंदबाजी की और 3 ओवर में 20 रन देकर दो विकेट हासिल किए। यूजी चहल ने तीन ओवर में 33 रन खर्चे और उन्हें कोई विकेट हासिल नहीं हुआ।
प्रियांश, प्रभसिमरन और अय्यर ने सुनिश्चित की जीत
220 रनों की विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स ने शानदार शुरुआत की और प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी की। प्रियांश आर्या ने 20 गेंदों में 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, वहीं प्रभसिमरन सिंह ने 25 गेंदों में चार चौकों और चार छ्क्कों की मदद से 51 रन बनाए। इस दौरान दोनों सलामी बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 200 से अधिक का रहा। इन दोनों के आउट होने के बाद कूपर कोनली भी 12 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, इसके बाद कप्तान अय्यर ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए 33 गेंदों में 69 रन बनाए। इस दौरान 5 चौके और 5 छक्के जड़े। उनका साथ निहाल बढेरा और शशांक सिंह ने दिया। निहाल ने 14 गेंदों में 14 रनों की पारी खेली, जबकि अंत में शशांक सिंह ने 9 गेंदों में 16 रन बनाकर मैच को फिनिश किया।
पंजाब से भी खराब रही हैदराबाद की गेंदबाजी
सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से आने वाले शिवांग कुमार ने 4 ओवर में 33 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि एक विकेट हर्ष दुबे को मिला। हैदराबाद ने 7 गेंदबाजों को आजमाया जिसमें शिवांग के अलावा सभी महंगे साबित हुए। इस टूर्नामेंट में पंजाब किंग्स अब तक एक भी मैच नहीं हारी है और पॉइंट्स टेबल पर तीन जीत और 1 रद्द मैच के कारण 7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। एक मैच इस टीम का बारिश के कारण धुल गया था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।