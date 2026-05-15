ऑफ फील्ड विवादों से पंजाब किंग्स की टीम को हुआ नुकसान? कोच ब्रैड हैडिन ने 5वीं हार के बाद ये कहा

पंजाब किंग्स के सहायक कोच ब्रैड हैडिन का मानना है कि पंजाब के खिलाड़ी बाहरी शोर से प्रभावित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा है कि टीम दबाव को झेल नहीं पा रही है।

पंजाब किंग्स के सहायक कोच ब्रैड हैडिन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली हार के बाद उन सभी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ऑफ फील्ड चल रहे विवादों के कारण पंजाब किंग्स के प्रदर्शन पर असर पड़ा है। पंजाब किंग्स को गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब की जारी सीजन में ये लगातार 5वीं हार है। इससे पहले टीम ने लगातार 6 मुकाबले जीते भी थे लेकिन पिछले कुछ मैचों में टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। टीम हाल में ऑफ फील्ड काफी चर्चा में रही है। युजवेंद्र चहल का फ्लाइट में वेप का इस्तेमाल करने का वीडियो सामने आया था, इसके बाद प्रभसिमरन सिंह की फिटनेस को लेकर भी काफी चर्चा हुई।

ब्रैड हैडिन ने कहा, ''ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है। मैं सोशल मीडिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मुझे नहीं पता कि वहां क्या स्थिति है, लेकिन कैंप के अंदर हमें बस क्रिकेट मैच जीतने का रास्ता तलाशना है। बाहरी शोर-शराबा जो भी हो, वो प्रोफेशनल क्रिकेट का हिस्सा है। मैदान पर उतरने से पहले आपको मैदान के बाहर की हर चीज को हैंडल करना पड़ता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि जब आप मैदान की उस रेखा को पार करें, तो आप खेलने के लिए सही मानसिक स्थिति में हों।"

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ब्रैड हैडिन ने पंजाब किंग्स की लगातार पांचवीं हार के बाद हर सवाल के जवाब में यही बात दोहराई। आईपीएल 2026 में गुरूवार को उन्हें पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस ने छह विकेट से हराया। इस हार के बाद पंजाब अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। अच्छी बात यह है कि टूर्नामेंट की शुरुआत में मिली जीतों की वजह से वह अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है और उनका भविष्य अभी भी उनके अपने हाथ में है।

मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में हैडिन ने कहा, "हाल की हारों में हम दबाव नहीं संभाल पाए हैं। पूरा टूर्नामेंट ही दबाव से भरा होता है और जिस दौर में हम हैं, यहीं आईपीएल क्रिकेट की असली परीक्षा है। आपको बड़े मौक़ों को संभालना आना चाहिए, दबाव झेलने आना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "अब जरूरी है कि हम अच्छी वापसी करें। आज के मैच से हमें कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। ड्रेसिंग रूम में हार का दर्द है। हमें आज की अच्छी चीजो को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तैयारी में उन बातों को शामिल करना होगा और देखना होगा कि कहां सुधार की जरूरत है। हमें इस मुश्किल दौर से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा।"