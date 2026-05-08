गुरू विराट कोहली का ज्ञान उन्हीं पर पड़ा भारी, 9 साल बाद IPL में हुआ ये हाल; प्रिंस यादव का खुलासा
लखनऊ सुपर जाएंट्स के प्रिंस यादव ने विराट कोहली को 0 पर आउट कर आरसीबी की रनचेज को मुश्किल बना दिया था। LSG के 213 (DLS टारगेट) के सामने आरसीबी की टीम 203 रन ही बना पाई। उन्हें इस मैच में 9 रनों से हार का सामना करना पड़ा।
प्रिंस यादव, यह नाम आईपीएल में आने वाले समय में खूब सुर्खियां बटौरने वाला है। अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी और सटीक लाइन-लेंथ से यह गेंदबाज बड़े-बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर रहा है। गुरुवार, 7 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ प्रिंस ने विराट कोहली का विकेट हासिल कर धूम मचाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली से ही मिली एडवाइस का इस्तेमाल प्रिंस यादव ने उन्हीं के खिलाफ किया था। जी हां, मैच के बाद उन्होंने इसका खुलासा किया है। प्रिंस यादव ने 213 (DLS टारगेट) रन का पीछा करते हुए विराट कोहली को 0 पर आउट किया। चेज मास्टर के नाम से मशहूर कोहली आईपीएल में 9 साल बाद टारगेट का पीछा करते हुए 0 पर आउट हुए हैं।
विराट कोहली के विकेट पर प्रिंस यादव ने मैच के बाद कहा, “पिछले मैच के बाद मैं विराट भैया से बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे बस इतना कहा - जब तक बॉल एक लेंथ से घूम रही है, उसी लेंथ पर रहो।”
प्रिंस यादव ने आरसीबी के खिलाफ इस मैच में ऐसा ही किया। कोहली ने प्रिंस यादव की पहली गेंद को सम्मान दिया। उनकी गेंद काफी हिल रही थी। प्रिंस यादव ने अपनी लाइन लेंथ में कोई बदलाव नहीं किया। जिसका फायदा उन्हें मिला। कोहली अगली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। गेंद पिच पर पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई और कोहली के बैट पैड के बीच से होते हुए सीधा विकेट पर जा लगी।
बता दें, प्रिस यादव ने इस मैच में मोहम्मद शमी के पहले ओवर में मिसफील्ड की थी, मगर अगली ही गेंद पर उन्होंने डीप थर्डमैन की दिशा में जैकब बेथल का कैच पकड़ उसकी भरपाई की थी। इस बारे में उन्होंने कहा, “मैंने पहली बॉल मिसफील्ड की, लेकिन मुझे पता था कि मुझे इसे पीछे छोड़ना होगा और यह पक्का करना होगा कि मेरा फोकस न भटके।”
लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीम आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है। हालांकि प्रिंस यादव ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनका कहना है कि वह लगातार कोशिश करते रहेंगे।
एलएसजी के नाम 10 मैचों में फिलहाल 3 ही जीत है और उनके खाते मं 6 अंक है। अगर लखनऊ अगले 4 मैच लगातार जीत भी जाती है तो वह अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच पाएगी, जिनके साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना काफी कठिन है।
आरसीबी के खिलाफ एलएसजी के जीत के हीरो मिचेल मार्श रहे, जिन्होंने शानदार शतक जड़ा। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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