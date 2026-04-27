मैम एक मैच में ओपन बैटिंग का चांस मिल जाए, युजवेंद्र चहल को प्रीति जिंटा ने दिया दिलचस्प जवाब
स्पिनर युजवेंद्र चहल ने प्रीति जिंटा से ओपनिंग करने की गुजारिश की। पीबीकेएस की सह-मालकिन ने स्पिनर को दिलचस्प जवाब दिया है। चहल आईपीएल में पंजाब टीम का हिस्सा हैं।
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) ने आईपीएल 2026 में धमाल मचा रखा है। पंजाब जारी सीजन में एकमात्र टीम है, जिसे अब तक हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। उसके सात मैचों में 13 अंक हैं। पीबीकेएस का एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा था। पंजाब ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रनों का ऐतिहासिक टारगेट चेज किया था। पंजाब की मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स से टक्कर होगी। वहीं, पीबीकेएस की सह-मालकिन प्रीति जिंटा ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर फैंस के सवालों का जवाब दिया। पंजाब टीम का हिस्सा स्पिनर युजवेंद्र चहल ने प्रीति से मजाकिया अंदाज में एक सवाल पूछा, जिसका दिलचस्प मिला।
'मैम ओपनिंग का चांस मिल जाए तो'
प्रीति ने 'एक्स' पर लिखा, ''आज पीजीचैट के लिए एकदम सही दिन लग रहा है! सवाल पूछिए।'' ऐसे में चहल ने ओपनिंग करने की गुजारिश कर दी। उन्होंने हंसने वाली इमोजी के साथ पूछा, ''मैम एक मैच में ओपन बैटिंग करने का चांस मिल जाए तो।'' इसके जवाब में प्रीति ने लिखा, ''पक्का यूजी। तुम्हारे लिए कुछ भी। आईपीएल खत्म होने दो, उसके बाद तुम्हें जो भी मैच पसंद हो। मुझे यकीन है कि तब प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य को कोई दिक्कत नहीं होगी।'' बता दें कि प्रभसिमरन और प्रियांश पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज हैं। प्रभसिमरन सात मैचों में 57.40 के औसत और 192.61 के स्ट्राइक रेट से 287 रन बना चुके हैं। प्रियांश ने छह मैचों में 254 रन जोड़े हैं, जिसमें 42.33 का औसत और 249.01 का स्ट्राइक रेट रहा।
रिकी पोंटिंग द्वारा हेड कोच का पद संभालने और श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने के बाद पंजाब किंग्स में आमूलचूल बदलाव देखने को मिले हैं और उसने तब से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले साल पंजाब टीम उपविजेता रही थी और इस साल उसने शुरू से ही अच्छा प्रदर्शन किया है। विराट कोहली ने वर्षों तक अपनी शानदार निरंतरता के दम पर 'लक्ष्य का पीछा करने में माहिर यानी चेज-मास्टर' का तमगा अपने नाम किया था और अब अय्यर भी उसी राह पर हैं।
कप्तान और बल्लेबाज के रूप में अय्यर ने बेहद दबाव वाली परिस्थितियों में सराहनीय धैर्य का प्रदर्शन करते हुए पंजाब किंग्स के टूर्नामेंट में अब तक अजेय रहने में अहम भूमिका निभाई है। अय्यर ने शानदार कप्तानी की है, लेकिन उनकी पूरी टीम ने एकजुट होकर अपना योगदान दिया है। पंजाब किंग्स ने पिछले सत्र में आईपीएल के इतिहास के सबसे कम स्कोर का बचाव किया था और अब उसने नई दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी के बावजूद रिकॉर्ड 265 रन के लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर लिया था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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