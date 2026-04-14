11 अप्रैल को होना था प्रफुल्ल हिंगे का डेब्यू, ईशान किशन ने भी कर दिया था कन्फर्म; मगर बीच मैच में...
प्रफुल्ल हिंगे ने 13 अप्रैल 2026 को आईपीएल में डेब्यू किया, लेकिन ये डेब्यू 11 अप्रैल को ही हो जाना था। तभी तो यह कहावत उन पर फिट बैठ रही है कि हाथ आया पर मुंह ना लगा।
हाथ आया पर मुंह ना लगा, ये कहावत आपने भी सुनी होगी। ऐसा ही कुछ सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे के साथ आईपीएल 2026 में हुआ। प्रफुल्ल हिंगे ने 13 अप्रैल 2026 को आईपीएल में डेब्यू किया, लेकिन ये डेब्यू 11 अप्रैल को ही हो जाना था। तभी तो यह कहावत उन पर फिट बैठ रही है, क्योंकि एसआरएच के कप्तान ईशान किशन ने 11 अप्रैल को ही टॉस के दौरान इस बात की पुष्टि कर दी थी कि प्रफुल्ल हिंगे आज डेब्यू करेंगे और वे जयदेव उनादकट की जगह खेलेंगे। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं।
दरअसल, 11 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद अपने दोपहर के गेम में पंजाब किंग्स के सामने उन्हीं के होम ग्राउंड न्यू चंडीगढ़ में अपना सीजन का चौथा मुकाबला खेलने उतरी थी। टीम चार में से तीन मैच हार चुकी थी। ऐसे में कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने टीम में कुछ बदलाव करने के बारे में योजना बनाई। कप्तान ईशान किशन ने टॉस के दौरान जाकर ये बात ऑन कैमरा बोली कि हां, टीम में दो बदलाव हैं। लियान लिविंगस्टोन की जगह सलिल अरोड़ा और जयदेव उनादकट की जगह प्रफुल्ल हिंगे आए हैं, यह उनका डेब्यू गेम है।
इस हिसाब से प्रफुल्ल हिंगे का डेब्यू 11 अप्रैल को हो जाना था। हालांकि, बीच मैच में एसआरएच ने अपनी रणनीति को बदला, जो वैसे काम तो नहीं आई, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे का डेब्यू डिले हो गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने जब बोर्ड पर 219 रन लगा दिए तो फिर शायद कोच और कप्तान ने रणनीति में बदलाव कर दिया। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर प्रफुल्ल हिंगे को आना था, लेकिन उन्होंने अनुभवी पेसर जयदेव उनादकट को तरजीह दे दी, जो पहले से आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन दिन के खेल को देखते हुए, पंजाब की राइट हैंड डोमिनेटिंग बैटिंग को देखते हुए प्रफुल्ल हिंगे की जगह बाएं हाथ के पेसर जयदेव उनाकट को उतारा। हालांकि, वे यहां भी फेल ही साबित हुए।
हो ही गया डेब्यू
उधर, प्रफुल्ल हिंगे का डेब्यू डिले हो गया, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे को अपने डेब्यू के लिए ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि 13 अप्रैल को ही ईशान किशन ने फिर से उनको टीम में शामिल करने की बाद टॉस के दौरान कही, लेकिन इस बार तो उन्होंने प्लेइंग इलेवन में ही उनको शामिल कर लिया था, भले ही बाद में टीम को गेंदबाजी करनी पड़ी। जयदेव उनादकट को तो मैनेजमेंट ने इम्पैक्ट प्लेयर्स की लिस्ट से ही बाहर कर दिया था। साकिब हुसैन इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ट्रैविस हेड की जगह खेले और 4 विकेट उन्होंने भी निकाले। इतने ही विकेट प्रफुल्ल हिंगे को मिले, जिन्होंने पहले ही ओवर में 3 विकेट निकालकर सनसनी मचा दी थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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