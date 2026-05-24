प्रभसिमरन सिंह ने रचा इतिहास, बतौर अनकैप्ड प्लेयर IPL में हासिल की बड़ी उप्लब्धि; कब मिलेगा टीम इंडिया में मौका

पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने इतिहास रच दिया है। वह आईपीएल में बतौर अनकैप्ड प्लेयर 2 सीजन में 500 प्लस रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया।

पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने आईपीएल 2026 में 500 रन का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ हुए आईपीएल 2026 के 68वें मुकाबले में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने यह उपलब्धि हासिल की। एलएसजी द्वारा मिले 197 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए प्रभसिमरन सिंह ने 69 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस पारी के साथ प्रभसिमरन सिंह के आईपीएल 2026 में 14 मैचों में 42.50 की औसत और 168.87 के स्ट्राइक रेट के साथ 510 रन हो गए हैं।

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प्रभसिमरन सिंह इसी के साथ आईपीएल में बतौर भारतीय दो बार एक सीजन में 500 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। प्रभसिमरन सिंह ने 2025 आईपीएल में 549 रन बनाए थे। अब प्रभसिमरन सिंह को टीम इंडिया में मौका मिलने का इंतजार है।

प्रभसिमरन सिंह का टी20 करियर प्रभसिमरन सिंह ने टी20 क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में खूब नाम कमाया है। पावरप्ले में उनकी पावरहिटिंग उनकी बल्लेबाजी का आकर्षण का केंद्र रही है। उनके टी20 करियर की बात करें तो अभी तक खेले 129 मैचों में वह 3665 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 शत और 27 अर्धशतक शामिल हैं। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 150 से अधिक का रहा है।

युवराज सिंह की गाइडेंस में प्रभसिमरन सिंह के करियर को मिली नई उड़ान प्रभसिमरन सिंह अपनी बैटिंग को बदलने का क्रेडिट लेजेंडरी युवराज सिंह को अपना मेंटर और "बड़े भाई" मानते हैं। युवराज की गाइडेंस में, पंजाब किंग्स (PBKS) के ओपनिंग बैट्समैन ने लंबी इनिंग खेलने के लिए अपने गेम को बेहतर बनाया है, जिससे IPL और डोमेस्टिक सर्किट में शानदार स्ट्राइक रेट और मैच जिताने वाले परफॉर्मेंस मिले हैं।

कैसा रहा LSG vs PBKS मैच? कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद 101 रन की शानदार पारी की बदौलत पंजाब किंग्स ने लगातार छह हार के सिलसिले को तोड़ते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) को सात विकेट से करारी शिकस्त देकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) प्लेऑफ की दौड़ में अपनी उम्मीदें कायम रखीं।

अय्यर ने 51 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा, जबकि प्रभसिमरन सिंह ने 39 गेंदों में 69 रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी कर एलएसजी के छह विकेट पर 196 रन के स्कोर को बौना साबित कर दिया। पंजाब किंग्स ने 12 गेंद शेष रहते तीन विकेट पर 200 रन बनाए।

इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने अपने सभी 14 लीग मुकाबले पूरे कर 15 अंक हासिल किए और अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई।

अब टीम को अपनी किस्मत जानने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि रविवार को मुंबई में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा।

राजस्थान रॉयल्स यह मैच जीतती है तो टीम 16 अंकों के साथ चौथी टीम के रूप में प्लेऑफ में पहुंचेगी। राजस्थान अगर यह मैच हारती है तो पंजाब किंग्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें काफी बढ़ जायेंगी।